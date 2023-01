Conor McGregor es atropellado mientras manejaba bicicleta (Video)

El luchador de MMA Conor McGregor pasó un gran susto este viernes al ser atropellado por un auto mientras manejaba su bicicleta, así lo informó el mismo deportista a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Sufrí un golpe de un vehículo justo por la parte de atrás. El conductor no pudo verme y a toda velocidad me arrolló. Gracias a Dios, a la lucha libre y al judo he sobrevivido. Es desagradable porque podría haber muerto en el lugar de los hechos”, escribió el Irlandés.

El video posteado por Conor se muestra con el pantalón rasgado debido a la caída, la cual se generó por el choque desde la parte trasera, “El sol era una trampa, el conductor no podía verme. Iba a toda velocidad y pasó a través de mí. Gracias a Dios, no había llegado mi hora”, recalcó.

También explicó que el infractor, un hombre llamado Nick, se mostró “muy arrepentido”, pidió disculpas e incluso llevó a McGregor hasta la puerta de su domicilio.

McGregor actualmente está siendo acusado de agresión sexual por un supuesto episodio ocurrido en Ibiza en 2022, el luchador niega que haya pasada tal cosa, aunque las investigaciones siguen abiertas.

En lo deportivo el ganador de 22 peleas en UFC se encuentra entrenando para volver al octágono, luego de sufrir una terrible lesión en la pierna que lo ha mantenido alejado del combate desde el verano de 2021.

