Kate del Castillo escogió a Maxi Iglesias para evitar patanes y facilitar las escenas íntimas en la serie “Volver a Caer” de Vix+

Como productora de su nueva serie, “Volver a Caer” de Vix+, en su semana de estreno en la plataforma digital, Kate del Castillo pudo escoger a su compañero de reparto, Maxi Iglesias, y así evitar patanes y facilitar las escenas íntimas en una historia de infidelidad, que nace de un “flechazo”, un amor a primera vista.

Como productora, ¿escogiste tú a Maxi para protagonizar contigo? Sí, desde que lo leí dije “es para Maxi”. Primero, queda perfecto para el personaje, segundo, es un gran amigo mío, porque sé que me va a cuidar y voy a estar en buenas manos y porque hay un amor y un respeto entre los dos, y quiero que eso se muestre en pantalla.

¿Y cómo son las escenas de cama? Siempre es incómodo. Sin embargo, de verdad para mí me lo hizo mucho más fácil estar con él, que sí conozco y que sí de verdad es mi amigo, y que me va a cuidar, ¿no? Eso hace la gran diferencia, por lo menos para una mujer sí.

Para Maxi Iglesias escenas de ese tipo también han llegado a ser complicadas. “A veces llegas a sets, me ha pasado, y en el primer día de rodaje y dices ‘¡hola!, ¿qué tal? ¡Acción, besos! ¡Tócala aquí!”. “Sí, qué vergüenza”, dice Kate.

“Entonces es importante que se genere ese espacio y ese clima también”, explica Maxi.

“Son momentos muy vulnerables para ambos, no nada más para la mujer”, dice Kate, “para los dos, son momentos vulnerables porque estás trabajando”.

En esta entrevista con Mezcalent, Kate del Castillo lanzó una declaración muy fuerte sobre lo que le ha tocado vivir como actriz en este tipo de escenas pasionales: “Yo he estado con varios patanes que digo yo, ‘esto no se atreve a hacérmelo afuera, ¿por qué lo hace cuando está rodando la cámara? ¡qué patán!’, ¿me entiendes?”.

“Entonces eso es terrible, por eso es mejor saber con alguien que es amoroso y que te va a cuidar y es tu amigo”, continúa Kate.

¿Y alguna vez han sentido amor a primera vista como en la serie? “A mí me pasó, me pasó con ella (refiriéndose a Kate), la primera vez que la vi dije ¿y esta mujer?”, responde Maxi.

“Claro, de que has visto a alguien y alguien te gusta sí, pero ‘amor a primera vista’ no. Sí claro hay y así, ahora sí que el amor empieza por los ojos: Ves a alguien que hay un ‘rollo’ y te conectas o no, una cosa sexual, pero de eso a que vaya más allá, no sé si me ha pasado de primera“.

“Creo que nunca en mi vida ha durado una cosa que empieza tan así, y tampoco le pasa a ‘Ana’, en una situación en la que ella está en un desencuentro con su esposo que ama y que tiene a su hijito que ama y que tiene una carrera, ¡es increíble!”.

Lee más de Kate del Castillo aquí:

Kate del Castillo: “Si soy fuerte, es porque la vida me ha obligado a ser fuerte”

Kate del Castillo es criticada por su apariencia física y aseguran que parece estar “desnutrida”

Kate del Castillo extraña a Yolanda Andrade y admite que le gustaría reencontrarse con ella