Kate del Castillo: “Si soy fuerte, es porque la vida me ha obligado a ser fuerte”

Kate del Castillo asegura que tiene un enorme parecido con todos los personajes que ha interpretado en los últimos años, especialmente con “La Reina Del Sur”, pues al igual que “Teresa Mendoza” sabe enfrentar muy bien sus adversidades.

En entrevista para la revista Caras, la actriz señaló que siempre se ha mostrado como una mujer transparente tanto en la pantalla como en su vida cotidiana y eso es lo que le ha permitido salid adelante de cualquier polémica que se le ponga enfrente.

“Si soy fuerte, es porque la vida me ha obligado a ser fuerte. Yo siempre he dicho que la razón por la cual lo soy es porque me permito ser vulnerable; sin una no hay la otra. También he sido muy coherente en mis creencias y actos y sé aceptar cuando cometo errores. Creo que el ser la misma persona frente y detrás de cámaras es lo que me ha permitido que el público perciba mi autenticidad y eso me hace muy feliz”, dijo Kate.

En otros temas, la hija de don Eric del Castillo confesó que está más feliz que nunca, ya que próximamente se estrena a través de Vix+ la serie “Volver A Caer”, en la cual debuta como productora al lado de su gran amiga Jessica Maldonado.

