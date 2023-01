Mujer de 29 años se hizo pasar por alumna adolescente y asistió a clases varios días en NJ; presumen que quería reclutar menores

Hyejeong Shin, una adulta de 29 años, fue arrestada tras fingir ser una alumna adolescente en una escuela secundaria en New Brunswick (Nueva Jersey) durante cuatro días antes de ser descubierta, dijeron las autoridades.

Fue acusada de proporcionar documentos que falsificaban su edad a los funcionarios escolares, reportó The New York Times. Fue detenida la semana pasada e identificada este miércoles. La pregunta ahora es determinar cuáles fueron sus motivos para colarse entre menores de edad.

29-years-old, Hyejeong Shin, arrested after posing as high school student and attending classeshttps://t.co/XVurpK4PMG — y2k (@Urbabysfave) January 27, 2023

No quedó claro de inmediato por qué Shin se hizo pasar por una adolescente. Algunos estudiantes de la escuela dijeron que ella estuvo haciendo amigos y temen que pudiera haber estado tratando de reclutar menores para el tráfico sexual.

“Creo que realmente estaba tratando de traficar con mujeres jóvenes… Escuché que todavía estaba tratando de contactar a algunas de los chicas jóvenes de aquí incluso después de que nos enteramos” de lo sucedido dijo a New Brunswick Today Abrianna Martin, estudiante de último año en esa escuela.

Shin no ha emitido comentarios, y ni la policía ni el distrito escolar respondieron a las solicitudes de más información sobre cuál pudo haber sido su motivo, destacó NBC News.

Aubrey Johnson, superintendente del Distrito de Escuelas Públicas de New Brunswick, habló sobre la situación el martes por la noche durante una reunión de la junta de educación.

Shin “Estuvo aquí durante cuatro días antes de que la descubrieran y le prohibieran ingresar a la propiedad del distrito”, dijo Johnson en un video publicado en las redes sociales. “Todas las autoridades correspondientes fueron notificadas de inmediato y la persona en cuestión fue arrestado por proporcionar documentación falsa”.

Shin supuestamente proporcionó un certificado de nacimiento falso a la Junta de Educación de New Brunswick con la intención de inscribirse como estudiante de secundaria, dijo la policía.

Las escuelas deben inscribir de inmediato a los menores no acompañados, incluso en ausencia de los registros que normalmente se requieren, detalló NJ.com. La prueba de tutela no es necesaria para inscribir inmediatamente a un niño o joven no acompañado. La superintendente dijo que su distrito revisaría su proceso de inscripción para evitar que algo así vuelva a suceder.

