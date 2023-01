Daddy Yankee ofrecerá un show en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

El intérprete del género urbano Daddy Yankee este 28 de enero será el encargado de ofrecer un show durante la celebración que realizará Marc Anthony junto a Nadia Ferreira, quienes este sábado en horas de la tarde darán el “sí acepto” frente a sus seres queridos.

Ramón Ayala, nombre real del cantante, le llevará sus mejores éxitos musicales a la amplia lista de invitados que fueron escogidos por los futuros esposos, según reseñó ‘Despierta América‘. Por ello, se espera que luego en las redes sociales se pueda disfrutar parte del show que ofrecerá.

Los comentarios en el post que compartió el programa de Univision, no se hicieron esperar, debido a que varios de los internautas manifestaron que seguramente será una buena fiesta. Sin embargo, no todas las expresiones fueron positivas porque un usuario mencionó que entre el salsero y Jennifer López estarían en un duelo para ver cuál termina con más divorcios.

“Dios, ese bonche va a estar buenísimo, qué viva el amor”, “Tardan más en hacer la celebración que en pedirse el divorcio”, “Me puedo encargar de repartir las bebidas?”, “Esa joven fue la real ganadora del Miss Universo. Coronó más que la otra“, “Él y una de sus ex (Jennifer López) están en competencia de quién se casa y se divorcie más”, “A mí también me invitaron pero yo no voy a ir porque me toca trabajar ese día”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

Invitados a la unión matrimonial

La pareja tiene grandes amistades, y entre ellas resaltan muchas que integran el mundo del entretenimiento. Por ello, una de las invitadas fue: Eva Longoria, Salma Hayek, Marco Antonio Solís, Nicky Jam. Sin embargo, algunas figuras políticas también dirán presente, ellos son: Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

A su vez, David Beckham, Romeo Santos y Maluma serán los padrinos de la ceremonia que se llevará a cabo en Miami.

Te puede interesar:

· Marc Anthony y Nadia Ferreira tienen como invitados a su boda a presidentes, actores de Hollywood y cantantes

· Marc Anthony y Nadia Ferreira obtuvieron su licencia de matrimonio y ya tendrían fecha para la ceremonia

· Marc Anthony y Nadia Ferreira habrían adelantado la fecha de su boda tras rumores de un supuesto embarazo