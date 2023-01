Dos muertos en choque y auto quemado; cuatro heridos: madrugada violenta en Nueva York

Una joven de 23 años murió en un choque dramático en Staten Island, un cadáver masculino fue hallado dentro de un auto quemado en Queens y cuatro hombres fueron heridos en incidentes de balazos y puñaladas en Manhattan y El Bronx, durante otra noche violenta de comienzo de fin de semana alrededor de NYC.

Un individuo no identificado fue encontrado muerto quemado luego de un misterioso incendio automovilístico en Queens. El cadáver fue hallado después de que la policía y FDNY respondieran a un informe en la intersección de Mott Avenue y Bay 25th Street en Far Rockaway poco antes de las 2:40 a.m.

Una vez que el FDNY extinguió el incendio, se descubrió el cuerpo del individuo no identificado en el asiento del conductor del vehículo. La oficina del médico forense de la ciudad determinará la causa de la muerte. Al momento no se detalló la marca del automóvil ni hubo más información sobre la víctima.

Más tarde, cerca de las 4:45 a.m., una mujer de 23 años murió en un dramático accidente de un sólo auto en Staten Island que dejó el vehículo cortado en dos a lo largo. El conductor de 30 años fue arrestado luego del episodio mortal bajo sospecha de que estaba ebrio. Los cargos en su contra estaban pendientes, indicó Daily News.

23-year-old woman killed in NYC car crash on Staten Island, cops say https://t.co/NcEUBjXT8l pic.twitter.com/wUYmQ1TJUu — New York Post (@nypost) January 28, 2023

El impacto dejó una dramática escena ensangrentada y llena de escombros frente a 2545 Hylan Blvd., en el vecindario New Dorp, describió New York Post. La víctima no identificada murió a causa de las heridas que sufrió después de ser arrojada del asiento del pasajero del sedán Dodge blanco.

El conductor iba hacia el sur cuando por razones no especificadas perdió el control del vehículo y chocó contra una “barrera”. “Parece que el vehículo golpeó un poste de luz”, dijo un portavoz de la policía de Nueva York.

Además un pasajero de 34 años fue baleado dos veces durante una discusión a bordo de un tren subterráneo en Manhattan esta madrugada, horas después de que el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul proclamaran que el crimen había bajado en los últimos tres meses en el caótico Metro de Nueva York.

También esta madrugada tres personas fueron apuñaladas durante un altercado en El Bronx alrededor de las 6:10 a.m. El ataque ocurrió durante un posible episodio “relacionado con el alcohol” en las afueras de Allerton Avenue y Olinville Avenue en Allerton, dijo la policía.

Una víctima fue apuñalada en la pierna, otra en el pecho y una tercera en el brazo. El trío fue transportado al Centro Médico Jacobi en condición estable, reportaron las autoridades