‘Fracaso de la decencia humana’: Nueva York condena video sobre la muerte de Tyre Nichols ante abuso policial en Memphis

Cientos de personas salieron a protestar anoche en varias ciudades del EE.UU., incluyendo Nueva York, Atlanta, Washington D.C. y Detroit, luego de la divulgación de un video del violento arresto que provocó la muerte de Tyre Nichols a manos de policías afroamericanos en Memphis.

Al mismo tiempo el presidente Joe Biden y varios funcionarios en Nueva York condenaron las imágenes. El presidente dijo estar “indignado” después de ver los videos y pidió a las personas no recurrir a la violencia para expresar su enfado “justificable”, reportó EFE.

“Las acciones vergonzosas representadas en el video publicado son una violación inequívoca de nuestro juramento de proteger a aquellos a quienes servimos y una falla de la decencia humana básica”, dijo ayer la Comisionada de NYPD, Keechant Sewell en un comunicado, al tiempo que reiteró el apoyo de la policía de Nueva York a la “manifestación pacífica”.

En Nueva York, más de 100 personas se manifestaron en Times Square, considerada la encrucijada turística mundial. Eric Adams, alcalde de la ciudad y ex NYPD, pidió a los ciudadanos que protestaran de forma pacífica y digo que la golpiza a Nichols por parte de la policía fue “indignante”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, compartió sentimientos similares en Twitter y dijo que la policía “necesita profundamente una reparación”.

Nichols, de 29 años, fue detenido el 7 de enero por la policía tras conducir de manera imprudente, pero en medio de la situación se produjo una “confrontación”. El joven murió tres días después. Cinco policías de Memphis que participaron en la golpiza fueron despedidos y enfrentan varios cargos criminales.

Adams, quien durante sus años como oficial NYPD cofundó una organización que abogaba por la diversidad en la policía y contra los abusos de poder, dijo que se “sentía traicionado” por los oficiales acusados de la muerte de Nichols en Memphis.

“Defendí durante años, durante mi tiempo en “100 Blacks in Law Enforcement” y como activista de los derechos civiles… Ver lo que se informa, que cinco oficiales negros estén involucrados en esto, realmente me lastimó personalmente”, dijo Adams cuando se le preguntó acerca de Nichols en una sesión informativa del Metro ayer. “Siempre creí que diversificar nuestros departamentos con diferentes grupos étnicos nos permitiría tener el nivel de vigilancia que todos merecemos”, agregó, citado por NBC News.