Meditación para romper cadenas de sufrimiento

Hoy pude leer en la prensa una noticia que viene a confirmar lo que por años he creído y he predicado sobre los beneficios de la meditación.

Un estudio internacional con participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), citado por el periódico La Voz de Galicia, aporta por primera vez evidencia científica de que realizar una intervención con meditación de tipo mindfulness, combinada con actividades de expresión artística y terapia psicológica para trauma, ofrece beneficios en adolescentes que hayan sufrido estas terribles experiencias.

Resulta que esta aproximación da lugar a cambios epigenéticos en vías biológicas sensibles al trauma que se relacionan con una disminución importante de síntomas de estrés postraumático. Dado el riesgo de transmisión intergeneracional de comportamientos de maltrato y abuso, estos resultados podrían representar una vía para interrumpir ciclos intergeneracionales de sufrimiento.

Además, no es necesario pensar en la siguiente generación para ver las terribles secuelas que cualquier tipo de abuso tiene en los niños. De adultos, tienen más riesgos de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, cardiopatías, obesidad, cáncer, enfermedades respiratorias y mentales, amén de ser más propensos al consumo de alcohol y de drogas.

Esta noticia nos convence cada día más de seguir adelante con eventos como el diplomado en meditación que tendrá lugar en el Cala Center (Miami) en donde durante 3 días (del 2 al 4 de marzo en Miami), y desde muy temprano en la mañana, profundizaremos en los conceptos de meditación y mindfulness para transformar los pensamientos limitantes que rodean a la práctica de esta disciplina.

Si bien las estadísticas en materia de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes son devastadoras (la misma fuente consultada estima que, solo en 2021, mil millones de niños en todo el planeta experimentaron algún tipo de violencia o negligencia, incluyendo el abuso sexual), es mucho lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, para al menos contribuir a que los efectos de estrés postraumático prevalezcan.

Ya la ciencia ha confirmado que hacer meditación de tipo mindfulness puede contribuir en ello y es por eso que no descansaremos en promocionar su práctica en todas las formas posibles.

¿Qué más necesitas saber para comenzar a meditar? Recuerda que es mejor estar meditado que medicado.

