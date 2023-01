Bed Bath & Beyond cerrará 87 tiendas y podría declararse en bancarrota pronto

Bed Bath & Beyond, la tienda de artículos para el hogar, está clausurando 87 tiendas debido a dificultades financieras. También cerrará todas sus farmacias Harmon y 5 tiendas Buybuy Baby, según un anuncio de la compañía a CBS MoneyWatch.

En agosto, la empresa informó sobre la clausura de 150 tiendas con bajo desempeño en los Estados Unidos, con el fin de reducir gastos debido a la disminución de las ventas.

El analista de GlobalData, Neil Saunders, señaló el año pasado en un informe de investigación que las tiendas de la cadena son bastante desordenadas y carecen de disciplina básica de comercialización.

Se espera que Bed Bath & Beyond se declare en bancarrota pronto, ya que batalla mucho por reunir capital para reorganizar su negocio. A principios de este mes, Bed Bath & Beyond dejó de pagar sus préstamos y dijo que ya no podía pagar su deuda.

La cadena de artículos para el hogar indicó que estaba considerando reestructurar su deuda en un tribunal de quiebras. La compañía ya había advertido que había dudas sustanciales de que pudiera permanecer en el negocio.

Bed Bath & Beyond ha tenido problemas por tres razones clave, según los expertos. Por un lado, fue lento en adaptarse a Internet y al comercio electrónico.

Asimismo, el exdirector ejecutivo Mark Tritton también gastó $625 millones en la recompra de acciones de la empresa, lo que llevó a los proveedores a reducir sus negocios con el minorista.

En un tercer paso equivocado, el minorista intentó vender una variedad de productos de marca privada, pero que eran de baja calidad y nunca atrajeron a los compradores.

