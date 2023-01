Celebraron como argentinos: Fanáticos de Philadelphia Eagles “destrozaron” la ciudad en festejos por su pase al Super Bowl [Video]

Philadelphia Eagles consiguió acceder al Super Bowl de la NFL luego que vencieran este domingo 31-7 a San Francisco 49ers y por ello miles de fanáticos salieron a las calles a celebrar la proeza.

Sin embargo la algarabía de los fanáticos se desbordó por todo Philadelphia y algunos incluso se excedieron tal cual como sucedió en Argentina cuando celebraron la Copa del Mundo que alzaron en el Mundial Qatar 2022.

Con la invasión de la gente a las calles, se vieron varios escenarios que dejaron petrificados a muchos, como el que vivieron unos aficionados cuando celebraban encima de una parada de autobús.

Los involucrados decidieron que el mejor festejo era subirse al techo de la parada, en principio para ver mejor a la multitud, pero al empezar a saltar no contaron con que la estructura colapsaría en una situación que quedó grabada en video por acompañantes.

The streets are wild (via ig/janine_ray) pic.twitter.com/txfrSxHRP2 — Barstool Philly (@BarstoolPhilly) January 30, 2023

Por otra parte, en múltiples lugares de la zona también se vieron a fanáticos subiendo y escalando a postes de luz y semáforos, en otra situación que preocupó a muchos. Philadelphia has learned to make its traffic lights strong enough to hold a capacity of at least 7 people. ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/mmGRCwSfqd— Steve Keeley (@KeeleyFox29) January 30, 2023

Hasta el momento la policía local no dió a conocer si existen heridos o detenidos en las celebraciones pero anunciaron estar atentos al próximo 12 de febrero cuando Eagles dispute el Super Bowl ante Chiefs a fin de evitar situaciones de destrozó o festejo desmedido en caso que ganen o pierdan el encuentro.

