Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs disputarán el Super Bowl LVII

Los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs se convirtieron en los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC) respectivamente por lo que pasarán a disputar el Super Bowl LVII de la NFL el próximo 12 de febrero en Glendale, Arizona.

Los Eagles lograron clasificar al partido que define el campeón de la NFL luego de una sólida presentación ante San Francisco 49ers, superándolos 31-7 y logrando regresar al encuentro más importante de la temporada cinco años después.

En aquella oportunidad, Philadelphia salió vencedor 41-33 al enfrentarse a New England Patriots de Tom Brady en aquella ocasión, quien perdió un balón faltando dos minutos para coronar a su rival por primera vez en la historia.

Por otra parte los Chiefs se quedaron con la otra plaza del Super Bowl al lograr un emocionante triunfo 23-20 ante Cincinnati Bengals, dejando un Super Bowl inédito para el disfrute de todos los aficionados al fútbol americano.

El héroe de la jornada fue Harrison Butker, el pateador de Kansas City que consiguió anotar un gol de campo a 45 yardas cuando restaban tres segundos en el contador.

Esto sucedió luego que Joseph Ossai cometiera una penalidad sobre Patrick Mahomes, la otra gran estrella del partido. Mahomes gives it his all for the first down!



📺: #CINvsKC on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/fM5ertlhHi pic.twitter.com/z78Phcfkyp— NFL (@NFL) January 30, 2023

El quarterback de Chiefs terminó el compromiso lanzando para 326 yardas, con dos touchdown a pesar de haber estar aquejado por molestias físicas.

El ganador tomará el testigo de campeón de Los Angeles Rams, quienes el pasado 13 de febrero de 2022 superaron 23-20 a Cincinnati Bengals de la mano de Matthew Stafford, MVP del encuentro tras lanzar para 283 yardas y participar en tres touchdown.

