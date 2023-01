Jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, mandó a callar al alcalde de Cincinnati: “Conoce tu papel y cierra la boca” [Video]

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

El ala cerrada de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, quiso dedicarle unas palabras este domingo unas sentidas palabras hacia el alcalde de Ohio, Aftab Pureval, al cual le recomendó “cerrar su boca” luego de la victoria de su equipo ante Cincinnati Bengals que le dio el pase al Super Bowl LVII que disputarán ante Philadelphia Eagles.

Apenas segundos después del final del partido Kelce tomó los micrófonos para dirigir unas palabras de agradecimiento a los fanáticos y segundos antes de finalizar se dirigió hacia Pureval por los comentarios previos que había hecho hacia los Chiefs.

“Hey, tengo algunas palabras para el Alcalde de Cincinnati… Conoce tu papel y cierra la boca“, dijo uno de los protagonistas del triunfo.

Travis Kelce just ended the Cincinnati mayors entire career. pic.twitter.com/5EZk16q59y — Barstool Sports (@barstoolsports) January 30, 2023

Las fuertes declaraciones las realizó luego que en días previos al enfrentamiento entre Chiefs y Bengals, Pureval “bromeara” con la paternidad deportiva (hasta antes de este encuentro) del quarterback Joe Burrow sobre la estrella de Kansas City, Patrick Mahomes.

“Le pidieron a Burrow que se hiciera una prueba de paternidad para determinar si él es el padre de Mahomes”, comentó de manera jocosa.

Pureval aprovechó también para recordar la victoria de la pasada campaña ante los Chiefs, en aquella oportunidad el resultado fue 27-24, pero todo eso quedó atrás con el resultado de este domingo. A WHO DEY proclamation from the Mayor: @Bengals pic.twitter.com/W1tCqupdTw— Aftab Pureval (@AftabPureval) January 27, 2023

También te podría interesar: