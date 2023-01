Cristy Solís recibe críticas por su look en la boda de Marc Anthony y la tachan de “vulgar”

Marco Antonio Solís, “El Buki” fue uno de los padrinos de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira y aunque el evento era para celebrar el amor y la vida, también ha servido para criticar, duramente, a Cristy Solis y sus dos hijas Alison y Marla por cómo llegaron vestidas a la ceremonia.

Aquí les compartimos una imagen en donde se pueden apreciar sus vestidos, mientras posan junto a Salma Hayek, quien también dio mucho de qué hablar por el tremendo escote con el que se dejó caer en la boda de Marc, ex de Jennifer López, quien no estuvo presente en la ceremonia.

Lamentablemente los looks de Cristy, Alison y Marla fueron rechazados de principio a fin, mensajes como este se leen en las redes sociales en su contra, al por mayor: “Por que será que la madre viste siempre como vulgar”.

Muchos aseguran que sus vestidos no son adecuados para una boda de lujo: “Ninguna de las tres está vestida como para una boda de tanto lujo… los tres vestidos de colores chillones”.

Convengamos que las tres cumplieron con el detalle de no vestir de blanco o de un color claro, ya que en la boda sólo la novia puede llevar dicho color. Sobre el brillo en los vestidos de Cristy y Marla vale decir que todo depende del gusto de cada quien y sus escotes son tan llamativos como los de la mismísima Salma Hayek, que decidió llevar un vestido que cae en las tonalidades blancas, lo cual la coloca una posición incómoda, ya que como dijimos antes, de blanco sólo viste la novia.

Alison por su parte llevó un vestido amarillo con menos escote y cero brillo. Más allá de las críticas, algunos creen que sólo están queriendo ensañarse con las mujeres, dueñas del corazón del Buki.

Aquí una publicación en donde podrán apreciar el vestuario, joyas y maquillaje de Alison y Marla, hijas del “Buki”. View this post on Instagram A post shared by ꧁ ✶ 🌬 M A R S ☀️ L I S 🌬✶ ꧂ (@maroficial)

Además de la familia del “Buki”, otros famosos que dijeron presente fueron Salma Hayek, Romeo Santos, Vin Diesel, Maluma, la familia Montaner, David y Victoria Beckham a quienes podrán ver en el siguiente video. View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

