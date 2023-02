Rihanna: Pastor asegura que demonios lo torturaron en el infierno con música de la cantante

Gerald A. Johnson es un pastor estadounidense que está dando mucho de qué hablar debido a un video que se ha viralizado en Tik Tok. En éste él habla de una experiencia que vivió durante el año 2016. Según éste, debido a un paro cardíaco murió por unos minutos y lo que vio durante este momento fue realmente aterrador, porque asegura que bajó al infierno.

Según reportan diversos medios, Johnson es un sacerdote, misionero católico, la pregunta que muchos se hacen, es: “¿Cómo es posible que un sacerdote al morir bajara al infierno y no subiera al cielo?”. Ahora, pese a este cuestionamiento muchos otros se están concentrando en lo que éste dice haber visto y es que según él ahí se escuchó un coro que entonaba canciones de Rihanna.

El sacerdote en cuestión ha dicho lo siguiente: “Había una sección en el infierno en la cual estaban tocando música y era la misma música que escuchamos en la Tierra pero interpretada por demonios”. “Sé que en la Tierra muchas letras de canciones están inspiradas en demonios… Ellos (los cantantes) se ponen en contacto con demonios para recibir letras con el propósito de controlar a los humanos”.

Continúa diciendo: “Escuché letras como “Don’t worry be happy” o “Under my umbrella”, y cada canción es un tormento para tí”. Muchos de los fans de Rihanna han decidido tomarse las declaraciones del sacerdote entre risas y han asegurado que: “El reinado de Rihanna no da tregua“.

