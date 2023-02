¿Tini en problemas por Gerard Piqué?, salen imágenes de ésta con Clara Chía y ella niega conocerla

Luego de que en días pasados se hicieran virales en redes sociales unas fotografías en las que Tini Stoessel aparece en una fiesta, presuntamente en compañía de Clara Chía, la cantante asegura que dichas imágenes son falsas.

En entrevista para “Sale El Sol”, la ex de Sebastián Yatra aseguró que no tiene contacto alguno con la novia de Gerard Piqué y les pidió encarecidamente a sus seguidores no caer en publicaciones de corte amarillista que lo único que buscan es dañar su imagen.

“¿Clara Chía? ¿Quién es? ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No la conozco, no sé quién es y, por lo tanto, obviamente no es amiga mía. Pero no pasa nada, en TikTok se arman muchas historias y la mayoría de ellas son mentiras”, dijo Tini.

En otros temas, la argentina habló sobre su colaboración con Christian Nodal en el tema “Por El Resto De Tu Vida”, el cual originalmente iba a ser grabado con Belinda cuando ambos sostenían un romance, y aseguró que ella desconocía este detalle y que decidió cantar con él por la gran admiración que le tiene.

