A Francisca se le rompió el cinturón mientras estaba al aire en Despierta América: “Ay, me desarmé”

Francisca vivió un jocoso momento durante uno de los programas de ‘Despierta América’. La presentadora de televisión de origen dominicano tuvo un ‘accidente’ con uno de los accesorios de su atuendo mientras hablaba ante las cámaras del show.

Mientras la dominicana hablaba sobre la vestimenta de Marc Anthony y de la comida que ofreció en su boda con Nadia Ferreira se le soltó su cinturón dorado, el cual está ajustado a la altura de su cintura y sobre su vestido color mostaza.

“Ay, me desarmé”, dijo la dominicana cuando el pequeño incidente ocurrió mientras estaban completamente al aire junto a Raúl González.

Los colores fuertes en vestimenta de Francisca han sido habituales en la dominicana, más aún desde que tomó la decisión de cortarse el cabello para darle paso a su pelo al natural, totalmente rizo. El rojo ha sido uno de los que ha predominado desde que cambió de look. Aquí recopilamos los looks de rojo que ha usado recientemente la dominicana.

Luego de que Francisca se cortara su pelo en vivo desde ‘Despierta América’ ella publicó su primeras fotos con su nueva melena corta y habló sobre lo que significa para ella ese paso que dio a principios del mes de diciembre.

“Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada. Con permiso de ser… Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello. O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”, dijo ella.

