5 atuendos rojos que Francisca ha usado desde que tiene su pelo corto

El rojo ha sido protagonista en el nuevo look de Francisca. Desde que la dominicana se cortó el pelo a comienzos del mes de diciembre se le ha visto lucir varios atuendos repletos de ese fuerte color rojo.

A continuación repasamos algunos de los looks que la presentadora dominicana de ‘Despierta América’ ha optado por lucir en esta nueva etapa con su cabello corto y rizado.

El primer look repleto de rojo que lució Francisca después de su corte de pelo fue este: pantalón brillante y suéter de manga y cuello alto. “Mirar hacia delante es el camino correcto. ¡Siempre!”, fue el mensaje con el que acompaña estas imágenes tomadas frente a lo que parece ser una casa.

El segundo look fue un vestido de manga larga y corto por sobre las rodillas. Este atuendo lo lució en el estudio de ‘Despierta América’ para darle los buenos días a sus millones de seguidores.

El siguiente atuendo que lució es rojo también, pero con estampado y lo lució con unas botas negras altas hasta la rodilla, posando sobre un sofá de color gris. “No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa”, dijo en esa oportunidad. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

El cuarto look fue de un suéter rojo con pantalón blanco, lo cual lo hacía resaltar más. Aquí Francisca obtuvo muchos comentarios positivos por la manera en que peinó su pelo. “No tienes que gustarle a la gente, las personas no tienen que amarte, ellos ni siquiera tienen la obligación de respetarte”. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

El más reciente fue un conjunto de saco y short rojo, con camisa blanca y botines negros. Este lo usó a principios de la última semana de enero para darle un mensaje a sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

