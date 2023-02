Belinda asegura que está en paz y envía un mensaje de empoderamiento a las mujeres: “No se dejen”

Belinda estuvo de visita en Los Ángeles y las cámaras de ‘Despierta América’ estuvieron ahí para entrevistar a la cantante de origen español. La intérprete aseguró que estaba de vacaciones, pasando el fin de semana y disfrutando el poco tiempo libre que tiene, pues anda en muchos proyectos, incluidos una serie para Prime Video.

La cantante de ‘Luz sin gravedad’ aseguró que está feliz y tranquila, queriéndose mucho a sí misma. Además, envió un mensaje de empoderamiento femenino. Recordemos que el año pasado Belinda terminó su relación con Christian Nodal, con quien estaba comprometida en matrimonio, y se vio envuelta en una serie de polémicas sobre la razón que generó el fin de uno de los romance más mediáticos del momento.

“Todo el mundo pasa por momentos difíciles, no solo yo. Así es la visa y hay que salir adelante. A todas las mujeres que sean fuertes, que no se dejen, que luchen por sus sueños, que crean en ellas, que somos muy poderosas, que somos la luz de la vida, del universo, que somos energía maravillosa y no podemos dejarnos jamás. Que tengamos, sí, mucha fuerza y que creamos en nosotras qué es lo más importante.”, dijo la cantante antes de irse en compañía de su maquillista, quien resaltó que todos los looks de Belinda los eligen entre las dos.

De niña

Hace unos días Belinda publicó unas fotos de su participación en una campaña de Hugo Boss, en donde se resaltan a las personalidades cuando eran pequeños. La cantante causó sensación al mostrarse cuando era una infante de 3 o 4 años, aproximadamente.

“Nuestra princesita ya creció ahora es una princesota, te amamos ratoncita”, “Para que no digan que los arreglitos la hicieron bella, ella siempre ha sido hermosa eso que lo vean todos, aquí están las pruebas”, “Siempre has estado preciosa, pero actualmente estás exageradamente guapa”, “Una princesa desde bebé” y “Desde pequeña eres una belleza”, le dijeron.

