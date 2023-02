Fernanda Castillo revela que ya tiene listo su testamento

Fernanda Castillo reveló que ya tiene listo su testamento, luego de que hace algunos años, cuando se convirtió en mamá, tuvo una fuerte hemorragia que la mandó al hospital.

En aquella ocasión, la actriz tuvo dos infartos que debilitaron su cuerpo y la pusieron al borde de la muerte, razón que la orilló a tomar esta medida.

“Mucha gente me preguntó que si lo del testamento es en serio. Sí, es en serio, como que no hay una cultura, bueno al menos a mí no me enseñaron, que hay que hacer una cosa así, más que cuando sale en las películas, y ayer lo fuimos a hacer fue para estar protegidos y no dejar ningún problema“, comentó en sus historias de Instagram.

Fernanda Castillo, junto a su pareja, Erik Hayser, tomaron esta decisión para no dejarle algún tipo de problema a su hijo.

“Si algo nos pasara, que ojalá no, pero hace tiempo hicimos conciencia de que no estamos aquí para siempre y que está padre dejar las cosas claras. Ayer salimos de hacerlo muy tranquilos que dejamos una solución para eso”, indicó la actriz.

