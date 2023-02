Carmen Villalobos presume su felicidad y sus seguidores dicen que está en su mejor momento

Carmen Villalobos luce muy radiante y feliz y sus seguidores de Instagram se han dado cuenta de ello. La actriz y presentadora de televisión de origen colombiano deslumbró a sus fanáticos al presumir el elegante y juvenil atuendo que lució para asistir a un evento organizado por una marca de cosméticos y belleza con la que trabaja desde hace algunos años.

El vestido se sujetaba sobre uno de sus hombros, dejando el otro al descubierto. Una abertura del lado izquierdo de su cintura y también en la falda del vestido le dieron el toque sensual a la vestimenta de la colombiana. Esto lo acompañó con el cabello recogido en un moño alto y unos tacones de plataforma en color blanco.

Sus fanáticos no tardaron en reaccionar, dejándole lindos mensajes de amor y apoyo. “No dejes nunca esa sonrisa tienes luz propia Carmen no cambies nunca muchas bendiciones”, “Súper guapa!! Vas pa’ arriba”, “Whaaat a woman!! ¡Qué mujer! Tu eres una de las mujeres mas bellas q ya vi en la vida, me inspira”, “Dios mío, pero qué hermosa, literal estás en tu mejor momento, tu energía, tu buena vibra y el corazón contento te tienen brillando más que las estrellas” y “Seguí siendo la misma persona alegre y contenta de siempre!!! Te admiro muchisimo y te quiero un montón” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Su romance con Frederik Oldenburg

Hace menos de un mes se confirmó que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg son pareja y hace pocas horas ambos hicieron su primera aparición juntos en redes sociales en sus respectivos feed de Instagram. Las palabras que se dijeron originaron cientos de comentarios sobre su romance, incluso los cuestionaron porque ya se dijeron que se aman, de manera pública.

“¿En cuanto tiempo se ama?”, “Muy lindos siiii pero cuanto llevan para decir te amo?? No es ser negativa ni mala vibra pero en serio el amor se profesa así tan rápido????”, “Hay personas que le hacen sentir a uno en meses, lo que otro no le hizo sentir en años, así que: ¿por qué no puede decirle te amo? El amor no se calcula ni mide por los años”, “Ya vi que todo es apariencia, esa misma cara de “felicidad” tenía con el esposo, y ahora tan solo unos meses ya ama a otro y tiene la misma cara”, “Ea maria! Llevan 1 mes juntos y ya se aman!???”, “¿Hace cuánto se conocen o hace cuánto están juntos como pareja? Que ya se dicen “te amo”?” y “Carmen, eres bárbara, ¿ya amas? Wuao pásame la receta de cambiar de sentimientos tan fácil”.

