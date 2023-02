Cuestionan el amor que se tienen Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg: “Él se ve bien ilusionado, ella no tanto”

Hace menos de un mes se hizo público que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg son pareja. El presentador de televisión venezolano fue el que lo confesó luego de varias pistas que los internautas habían captado.

Hace pocos días Oldenburg celebró su cumpleaños, el primero en compañía de su querida Carmen Villalobos y en un publicación que hizo en su cuenta de Instagram sobre la celebración de su día especial, la cual se llevó a cabo en Colombia, tierra natal de su novia, surgieron algunas dudas y críticas sobre su relación.

Les dijeron que él parece estar muy ilusionado y que Villalobos no tanto. “Él se ve bien ilusionado, ella no tanto, pero que disfruten el momento y no desearles mal ni criticar”, le dijo uno de los seguidores de Instagram.

De la misma manera, los internautas reaccionaron ante las palabras de amor que se dedicó la pareja en esta publicación, pues ambos se dijeron ‘te amo’. “Una noche mágica, con más sorpresas, gracias amor @cvillaloboss !!! Te amo Gracias @casalolacartagena por tan bonita atención, por recibirnos y hacernos sentir en casa, un lugar único”, dijo él.

“Que los sigas cumpliendo muy feliz amor ❤️! Te amoooooooo!!!”, comentó ella en respuesta a esta publicación que ya consiguió más de 143,000 me gustas en esa popular red social.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a la nueva pareja. “¿En cuanto tiempo se ama?, “Muy lindos siiii pero cuanto llevan para decir te amo?? No es ser negativa ni mala vibra pero en serio el amor se profesa así tan rápido????”, “Hay personas que le hacen sentir a uno en meses, lo que otro no le hizo sentir en años, así que: ¿por qué no puede decirle te amo? El amor no se calcula ni mide por los años”, “Ya vi que todo es apariencia, esa misma cara de “felicidad” tenía con el esposo, y ahora tan solo unos meses ya ama a otro y tiene la misma cara”, “Ea maria! Llevan 1 mes juntos y ya se aman!???”, “¿Hace cuánto se conocen o hace cuánto están juntos como pareja? Que ya se dicen “te amo”?” y “Carmen, eres bárbara, ¿ya amas? Wuao pásame la receta de cambiar de sentimientos tan fácil” son parte de los comentarios.



En el cumpleaños de Frederik Oldenburg fue que Carmen Villalobos le dedicó su primera publicación juntos en Instagram.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dió todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? SI, pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO”, le dijo la actriz y presentadora.

