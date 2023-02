Carmen Villalobos comparte su primera dedicatoria de amor para Frederik Oldenburg

Frederick Oldenburg cumplió un año más de vida y su novia Carmen Villalobos aprovechó este día especial para dedicarle al presentador de televisión su primera publicación en su perfil de Instagram y unas palabras de amor.

La colombiana deleitó a sus millones de seguidores con una serie de fotografías junto a su nuevo amor en las que ambos irradian felicidad. La también presentadora de televisión y actriz aseguró que la historia de cómo surgió el romance entre ambos solo la conocen ellos dos y destacó que fue hasta inesperado, pero maravilloso.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dió todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? SI, pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO”, le dijo en principió la colombiana.

“Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa. Happy Birthday amor @fredefutbol. Te amooooooo”, le expresó con emoción también.

Como no podía ser de otra manera, Frederik Oldenbug respondió a las amorosas palabras de su querida novia en la sección de comentarios: “@cvillaloboss Wuaoo !!! Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das cada día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a tí, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores. TE AMO !!!”, le dijo el presentador.

