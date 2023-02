Condenan por traición a hombre que entró al castillo de Windsor con una ballesta para “matar a la reina”

El hombre atrapado acechando los terrenos del Castillo de Windsor armado con una ballesta y que dijo a las autoridades que estaba allí para asesinar a la reina Isabel II, se declaró culpable de traición.

Jaswant Singh Chail, de 21 años, fue arrestado el día de Navidad de 2021 mientras el difunto monarca vivía en el Castillo de Windsor en el sureste de Inglaterra durante la pandemia de Covid.

Además de admitir un cargo de traición por intentar herir o alarmar a la reina, Chail se declaró culpable de posesión de un arma ofensiva y amenazas de muerte mientras hablaba en el Old Bailey de Londres a través de un enlace de video desde un hospital psiquiátrico de alta seguridad.

Antes de llevar a cabo su plan, según los informes, Chail había intentado unirse al Ministerio de Defensa del Reino Unido con la esperanza de acercarse a la realeza. El día que fue detenido, Chail trepó por los muros del castillo con una escalera de cuerda y pudo deambular por los terrenos del castillo durante unas dos horas.

Un oficial de protección real vio a Chail con una capucha y una máscara que se describió como “como algo sacado de una película de vigilantes” alrededor de las 8:10 a.m. cerca de una puerta cerca del apartamento privado de la reina. El oficial sacó su Taser y dijo: “Buenos días, ¿puedo ayudar, compañero?” Chail respondió: “Estoy aquí para matar a la reina”.

El oficial ordenó inmediatamente a Chail que soltara la ballesta, que se encontró cargada con un perno y sin el seguro. También se le dijo a Chail que se arrodillara y se pusiera las manos en la cabeza; luego repitió su intención de asesinar al monarca.

Una búsqueda de su persona encontró que Chail llevaba una nota escrita a mano que decía: “Por favor, no me quiten la ropa, los zapatos y los guantes, las máscaras, etc., no quiero una autopsia, no quiero embalsamamiento, gracias y yo ‘Lo siento.”

En un video publicado en Snapchat poco antes de ingresar al castillo, Chail dijo: “Lo siento, lo siento por lo que hice y lo que haré. Intentaré asesinar a Isabel, reina de la familia real”.

Chail agregó: “Esta es una venganza por aquellos que murieron en la masacre de Jallianwala Bagh de 1919”, refiriéndose a la matanza masiva de manifestantes indios desarmados por parte de las tropas británicas.

“También es una venganza por aquellos que han sido asesinados, humillados y discriminados por su raza”, dijo Chail.

Chail es la primera persona en ser sentenciada bajo la Ley de Traición de 1842 de Gran Bretaña desde 1981, cuando Marcus Sarjeant fue encarcelado durante cinco años por disparar seis rondas de fogueo a la reina mientras montaba a caballo por el Mall frente al Palacio de Buckingham.

Después de la Segunda Guerra Mundial, William Joyce, apodado Lord Haw-Haw, fue ahorcado en 1946 por alta traición después de hacer transmisiones de radio de propaganda nazi durante el conflicto.

