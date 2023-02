¿Quién es Leslie Shaw? La presunta amante de Tommy Mottola, esposo de Thalía

Leslie Shaw es una cantante, modelo, compositora, actriz y bailarina nacida en Perú el 27 de febrero de 1988, es decir, para la fecha tiene 33 años. Llegó a ser una de las concursantes de un reality show donde ponían a prueba el talento de cada uno, y es que terminó siendo la segunda finalista. Además, le abrió las puertas para ser una modelo publicitaria.

Con el transcurrir del tiempo incursionó en el mundo del entretenimiento y así fue demostrando el talento que tenía, más tarde en 2020 recibió su primer reconocimiento en ‘Premios Heat Latin Music’ como ‘Mejor Artista Sur’ y más adelante con ‘Premio Luces’ como el ‘Hit del año’.

Internautas arremeten en contra de la peruana

El pasado 4 de febrero tres nombres se viralizaron tras una nueva polémica que se registra en el mundo del entretenimiento, y es que se trata de Thalía y su esposo, Tommy Mottola a quien se le acusa de presuntamente haberle sido infiel a la cantante con la que lleva más de dos décadas casados. A su vez, la amante sería la peruana Leslie Shaw.

La bailarina y la mexicana se conocen desde hace algún tiempo, debido a que grabaron un tema musical que lleva por nombre ‘Estoy soltera’. Por ello, algunos internautas mencionaron que ella presuntamente desde ese momento se hicieron ‘amigas’, pero, aparentemente las cosas con el transcurso del tiempo habrían cambiado.

Hasta el momento ninguna de las partes involucradas se han manifestado para aclarar los fuertes comentarios que se han estado registrando en las últimas horas.

“Qué fue mana? Atrasaste a Thalía”, “Leslie qué onda con Thalía? No te pases, gracias a ella te hiciste famosa”, ” No pues, a la Thalía no”, “Pésima manera de hacer fama, si es cierto el chisme, la dignidad manita, dónde quedó?“, “Cómo te vas a meter con el esposo de tu amiga?”, “Mana, no seas Casio”, “Esta chica no tiene sangre en la cara, quitarle el marido a quien la hizo internacional”, “Leslie tú no tienes vergüenza de destruir un matrimonio”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en un post de Instagram.

