A un mes de la muerte de ciclista en Astoria urgen más líneas protegidas para bicicletas

Ha pasado un mes desde que el vecindario de Astoria, en el condado de Queens, fue sacudido por la muerte de una ciclista de 62 años, quien perdió la vida tras ser arollada por un camión mezclador de cemento en la intersección de la Avenida 24 y la calle 29, donde la Ciudad todavía no construye carriles de bicicletas que han sido prometidos en el pasado.

Y como una manera de rendir tributo a Tamara Chuchi Kao en su primer mes de fallecimiento y advirtiendo que si no se toman medidas inmediatas, ciclistas y peatones del vecindario corren el riesgo de sufrir nuevas tragedias, líderes políticos se pararon en la peligrosa intersección para pedirle al Departamento de Transporte (DOT) que agilice la construcción de vías protegidas para bicicletas.

Un grupo de legisladores estatales y municipales exigieron al DOT que construya, como mínimo, un carril para bicicletas de norte a sur y un carril para bicicletas protegido de este a oeste en Astoria en los próximossiete meses.

“Necesitamos que hagan su tarea porque no queremos ver a más ciclistas perdiendo sus vidas y es una obligación que tiene la Ciudad porque siguen pasando incidentes y necesitamos que se implementen estos carriles para proteger a la comunidad”, dijo el asambleísta Zohran Mamdanies, quien destacó que hasta que no se construyan los carriles protegidos en su distrito, más neoyorquinos estarán en riesgo latente. “Lo que le pasó a Tamara es una posibilidad real que enfrentan demasiados ciclistas todos los días aquí, cada vez que cruzan y no podemos permitirlo”.

La concejal Tibanny Cabán destacó que la construcción de los carriles no solo mejorará la seguridad de los ciclistas y peatones de Astoria sino que ayudará a garantizar una mayor conectividad y movilidad para quienes no se mueven en carros.

La senadora Kristen González urgió a la Ciudad que haga lo correcto y le meta acelerador al proyecto de darle a esa parte de Queens los carriles protegidos que necesitan, y pidió que no se siga viendo la muerte de la ciclista el mes pasado como un accidente.

“Aquí estoy con mis colegas un mes después de que Tammy Kao perdiera la vida en lo que no debe considerarse un accidente sino un fracaso de la política”, dijo la legisladora, pidiendo a la Administración Municipal dejar la retórica sobre la intersección donde ocurrió la muerte. “No hay carriles para bicicletas en ninguna de las dos, ni en la avenidas 24 ni la calle 29. De hecho, menos del 2 por ciento de las calles del distrito tienen ciclovías protegidas”.

El senador Michael Gianaris también se sumó a las voces de protesta por la falta de carriles para bicicletas allí y recordó que implementar esas vías lo más pronto posible hará una gran diferencia.

“La infraestructura para bicicletas salva vidas, por eso le pedimos al Departamento de Transporte que instale más corredores para ciclistas protegidos en Astoria este año”, dijo el político.

Antonio Gámez, residente de Astoria desde hace más de 30 años, pidió a las autoridades de Transporte que sean diligentes con la implementación de vías protegidas, pues insistió que en realidad el cruce de la 24 con 29 y otros en su barrio son muy peligrosos.

“No solo es un peligro para las bicicletas, especialmente para deliveries que se mueven mucho por aquí, sino para gente mayor como uno, que al cruzar muchas veces siente miedo de que un carro lo mate. Hay que hacer esas obras rápido como hicieron con los lados del parque”, dijo el colombiano.

Tras los reclamos presentados, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York lamentó la muerte de la ciclista, y aseguró que pronto presentarán planes para mejorar la seguridad de peatones y bicicletas en esa parte de la ciudad, como ya lo han hecho en cientos de vías en la Gran Manzana.

“Esta es una tragedia terrible. El DOT lamenta la pérdida de Tamara Chuchi Kao y nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, dijo Vicente Barone, vocero de la agencia de Transporte. “De acuerdo con nuestro compromiso con Vision Zero, tomamos medidas inmediatas en el lugar del accidente y planeamos presentar a la comunidad propuestas para nuevos carriles para bicicletas protegidos en Astoria este año”.

El DOT reveló además que instalaron un intervalo para peatones en la intersección donde ocurrió el accidente para dar a los peatones y ciclistas una ventaja para cruzar, mejorando su visibilidad.

Asimismo, la agencia municipal mencionó que desde antes de la tragedia, el DOT ha estado trabajando para programar un taller con la comunidad, a fin de identificar nuevas rutas protegidas de carriles para bicicletas y construir la red de bicicletas a través de Astoria.