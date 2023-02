Dicen que Madonna se parece a ‘Tronchatoro’ de la película Matilda por supuesto exceso de botox

Una nueva edición de los premios Grammy fue realizada el pasado domingo 5 de febrero, momento donde aprovecharon para entregar reconocimientos en la industria musical, tras el arduo trabajo que han venido haciendo durante el último año. Por ello, Madonna tuvo la oportunidad de presentar a Sam smith junto a Kim Petras, siendo esa ocasión una de las más esperadas de la noche.

Sin embargo, la intérprete de ‘Material Girl’ dejó a más de uno perplejo tras lucir un poco diferente en su rostro, y es que muchos consideran que se habría inyectado algunas cosas en su cara para terminar aparentando menos de 64 años.

La empresaria Madonna dejó perpleja a la audiencia de los premios Grammy 2023 y su apariencia se viraliza. Foto: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy )

La cuenta en Instagram @farandulanews en horas de la noche del domingo llegó a compartir varias fotos de la cantante durante su participación en una de las galas más importantes en el mundo del entretenimiento. A su vez, las expresiones en su contra no se hicieron esperar, debido a que mostraron su desacuerdo tras verle el rostro.

Las comparaciones con algunas películas que a lo largo de la historia se han convertido en clásicos no se han detenido, pues una de ella fue el personaje de ‘Tronchatoro’ del filme Matilda. Otra de ellas fue una de suspenso, tal es el caso de ‘El Juego del Miedo’, donde una persona luce una disfraz mientras le pone pruebas al resto para ver si vale la pena seguir viviendo.

“Tronchatoro, eres tú?”, “Ya se arruinó su cara… se le pasó ‘tantito el botox”, “Marilyn Manson, eres tú?”, “La tigresa gringa”, Parece a los muñecos del juego del miedo”, “Hay un poco de cara en su botox”, “Cuando no aceptas tu edad, está bien retocar pero no el abuso”, “Tiene la cara muy extraña, parece como diabólica, tan linda que era”, “No la reconocí”, “Por un momento pensé que era una muñeca diabólica”, “Me da miedo verla”, “Ya no queda huella de la real Madonna en su cara”, “Eso pasa por no aceptar la vejez”, “Parece un globo”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Madonna sorprende con extraña reacción tras compartir con su familia en Navidad y dicen que parece estar “poseída”

· Madonna es comparada con Marilyn Manson tras una transformación en su rostro que dejó a muchos asombrados

· Madonna y Tokischa se vuelven a besar apasionadamente y aumentan los rumores de una posible relación