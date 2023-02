El agua es la mejor bebida sin calorías para calmar la sed y rehidratar el cuerpo. El agua alcalina suele promocionarse como una bebida que puede ayudar a neutralizar el ácido en el torrente sanguíneo.

A menudo, el consumo de agua alcalina se relaciona con beneficios para la salud intestinal y que podría ayudar a calmar a las personas con reflujo ácido. Sin embargo, beber agua alcalina no necesariamente mejorará tu salud intestinal y solo podría significarte una pérdida de dinero innecesaria.

Mayo Clinic explica que el agua alcalina tiene un nivel de pH más alto que el agua corriente. También señala que el agua embotellada que se vende como agua alcalina, que está regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, podría tener nutrientes agregados para lograr un pH alcalino.

“El agua alcalina está de moda, ¡pero no creas todo lo que escuchas!”, dice la Dra. Megan Rossi a través de The Gut Health Doctor.

Rossi señala que las afirmaciones sobre los beneficios del agua alcalina se basan en una vieja teoría de que consumir más alimentos o bebidas alcalinos podría hacer que el cuerpo sea menos ácido y, por lo tanto, ayudar en todo, desde la digestión hasta el cáncer.

Aunque se han realizado varios estudios, estos han sido pequeño y muchos de ellos en ratones. La anatomía de un ser humano es muy diferente a la de un ratón o un cerdo.

Se necesita investigación adicional para concluir que el agua alcalina puede tener beneficios como mantener niveles estables de azúcar en la sangre, así como mejorar el dolor gástrico y prevenir enfermedades como el cáncer en humanos.

The Gut Health Doctor comparte que las afirmaciones sobre el consumo de agua alcalina no han sido respaldadas por estudios confiables en humanos y la evidencia de beber agua alcalina para ayudar a cualquier condición de salud simplemente no existe.

El estómago es ácido para descomponer los alimentos. Beber demasiada agua alcalina puede muy bien alterar el ácido del estómago, lo que podría provocar malestar estomacal e indigestión.

Según el Dr. Will Bulsiewicz, gastroenterólogo y autor de los libros Fiber Fueled y The Fiber Fueled Cookbook, algunas personas que tienen problemas digestivos relacionados con el ácido pueden sentirse mejor cuando beben agua alcalina pero no sería mejor que tomar antiácidos.

“El agua alcalina en este entorno ayudaría a neutralizar la acidez estomacal y por lo tanto brindaría algo de alivio. Pero esto realmente no es diferente a tomar un par de antiácidos, como Tums”, retoma Well and Good.

Por su parte, la Fuente de Nutrición comparte: “Si la idea del agua alcalina lo alienta a beber más, ¡adelante! Pero es probable que beber agua corriente te brinde beneficios de salud similares al simplemente estar bien hidratado: mejora la energía, el estado de ánimo y la salud digestiva”.

