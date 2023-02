Hilary Swank comparte foto para mostrar la recta final de su embarazo

La actriz ganadora del Oscar, Hilary Swank, de 48 años, está en la recta final de su embarazo y ha compartido esta etapa a través de una fotografía en sus redes sociales.

En una postal compartida el domingo, se le ve en una cocina, mientras deja al descubierto su barriga de gemelos.

“El horno se está calentando, ¡la masa está empezando a subir! 😜👼🏼👼🏼🤍”, escribió Swank, que espera a sus pequeños con su esposo Philip Schneider.

Esta broma provocó algunos comentarios de famosos que le brindaron buenos deseos a la estrella de la serie ‘Alaska Daily’.

Hilary Swank anunció su embarazo en Good Morning America en octubre de 2022.

“Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que voy a hacer es ser mamá“, dijo la actriz en ese momento. “Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo“.

El mes pasado, Swank compartió un video de acondicionamiento físico en Instagram que mostraba que no estaba permitiendo que su embarazo ralentizara su rutina física.

“Los chicos y yo haciendo ejercicio. Ha pasado mucho tiempo desde #FitnessFriday”, escribió Swank junto al video. View this post on Instagram A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)

