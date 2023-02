Abuela halla $15,000 perdidos en gasolinera de Michigan, los devuelve, y obtiene más de $80,000 en donaciones

Un abuela de Michigan que halló tirados en una gasolinera $15,000 dólares y los devolvió hoy logró comprar un auto nuevo gracias a las donaciones de desconocidos a través de una cuenta en GoFundMe.

El pasado 21 de enero, Dianne Gordon, quien caminaba todos los días cerca de tres millas para llegar a su trabajo, se topó con una bolsa con $14,780 cuando se detuvo en BP Gas Station cerca de Pontiac Lake Road para comprar un “snack”.

“Yo miré al suelo y encontré una bolsa plástica con una larga suma de dinero”, describió Gordon en entrevista con la cadena FOX.

La mujer de 65 años de inmediato interiorizó que ese dinero no le correspondía y alertó a la Policía.

“Esto no me pertenece, yo necesito llamar a un oficial de policía”, fue lo primero que pensó Gordon quien trabaja cinco días a la semana en VC’s Fresh Marketplace.

Los agentes que acudieron a la escena pudieron localizar de inmediato a los propietarios del dinero ya que descubrieron tarjetas de boda con los nombres de una pareja de recién casados.

“Ella no titubeó; ella no lo cuestionó. Esto no ocurre a menudo, que alguien encuentre una suma grande de dinero y la devuelva”, destacó Dan Keller, jefe del Departamento de Policía de White Lake Township, según citado por Washington Post.

Stacy Connell, la esposa del oficial de policía que contestó la llamada de Gordon, quedó impresionada por el gesto de la mujer y decidió tomar acción en beneficio de esta. La ciudadana creó una cuenta en GoFoundMe para recolectar fondos para la trabajadora.

Hasta la mañana de este jueves, más de $81,900 habían sido recolectados a través de la campaña que incluye el mensaje descriptivo: “No importa lo que pase en la vida, se bueno con la gente. Ser bueno con la gente es un maravilloso legado”.

Con parte del dinero, la mujer pudo comprarse un nuevo Jeep Compass en la tienda local Szott Auto Group.

Ahora piensa trasladar a compañeros a su lugar de trabajo como retribución a la ganancia que obtuvo y seguir la cadena de actos bondadosos.

