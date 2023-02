Día Mundial de la Pizza: origen, historia y por qué se celebra el 9 de febrero

No hay duda alguna que la pizza es uno de los platillos característicos de la gastronomía italiana más amados, no solo en aquel país sino en el mundo entero, y cada lugar le pone su toque especial para hacerla única, deliciosa e inigualable.

Los expertos en comida aseguran que la pizza, junto con la hamburguesa, son los platos más consumidos en todo el planeta y sin duda alguna, la primera ha logrado conquistar el paladar de millones debido a que combina simpleza con exquisitos sabores.

Es por ello que desde hace ya algún tiempo, la UNESCO otorgó a este manjar culinario el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y hoy 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza.

¿Cómo surgió esta fecha? A continuación te lo decimos

Origen del Día Mundial de la Pizza

Modalidades de pizza hay miles, para cada paladar, pero hay dos ingredientes que no pueden faltar: el queso y la salsa de tomate.

Se dice que el antecedente de este platillo lo encontramos en el uso del pan de trigo en las culturas antiguas de Egipto, Persia, Grecia y Roma, por ahí del año 521 a.C. Los soldados persas comían un pan plano con queso y dátiles y los romanos uno con aceite de oliva y hierbas.

Pero la pizza tal cual y como la conocemos se remonta al siglo XVIII, en la ciudad de Nápoles, donde se hizo muy popular el pan redondo y plano con tomate, mozarella y albahaca. De hecho, la pizzería más antigua del mundo se encuentra aquí y se llama Antica Pizzeria Port’ Alba, abierta desde 1738.

Con la diáspora italiana que se registró a finales del siglo XIX y principios del XX, millones de italianos dejaron su país por los problemas políticos, económicos y sociales, asentándose en otros países como Argentina, Brasil, Alemania, Suiza y Estados Unidos, dando a conocer en estos sitios su cultura y su gastronomía, por lo que la pizza comenzó a cobrar fama mundial.

El 9 de febrero de 2017, Guoni Th. Jóhannesson, presidente de Islandia, causó revuelo con una pregunta que alguien le hizo en Twitter sobre su opinión de la pizza con piña, a lo que respondió que la odiaba.

“Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder”, agregó.

Casualidad o no, la UNESCO, viendo el revuelo formado, decidió ese día que la pizza fuera Patrimonio Inmaterial de Humanidad. Por tanto, en la mayoría de países del mundo se celebra el Día de la Pizza un día como hoy.

En Estados Unidos se le celebra a la pizza con otra fecha, el Pizza National Day que es cada tercer viernes de mayo.

Te puede interesar:

* Un pedazo de pizza en Nueva York ya cuesta más que un viaje en metro

* Las pizzas de queso más caras en todo Estados Unidos

* La curiosa razón por la que la pizza de Costco es tan barata