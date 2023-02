Día de San Valentín 2023: cuánto gastarán los estadounidenses y mexicanos en este día

Ya viene el Día de San Valentín, y como cada año las personas hacen un apartado para celebrar a sus parejas o a sus amigos. La inflación repercutirá en los presupuestos para regalos, por lo que algunos piensan no celebrar esta fecha y otros ya están listos con reservaciones y presentes.

En Estados Unidos y México se celebra de manera importante esta fecha, pero dadas las diferencias en las economías de ambos países los presupuestos son diferentes.

San Valentín en EE.UU.

Una encuesta de la empresa de transferencia de dinero WorldRemit, señala que los estadounidenses piensan gastar $192.80 dólares en promedio ($3,500 pesos mexicanos) por persona para celebrar a sus seres queridos en el día del amor y la amistad.

En el país se consumirán 58 millones de libras de chocolate, y 36 millones tendrán forma de corazón; se intercambiarán alrededor de 145 millones de tarjetas y las flores que regalen muy probablemente procederán de Colombia.

Según la encuesta, más del 25% de las personas ajustarán sus presupuestos para hacer frente a la inflación, destinando menos dinero a gastos de entretenimiento, como visitas al cine, teatro o restaurantes.

Para esta fecha, los hombres gastan aproximadamente $11,400 millones ($212,700 millones de pesos) mientras que las mujeres destinan $7,800 millones de dólares ($145,000 millones de pesos).

Las mascotas también son festejadas en Estados Unidos, donde alrededor del 50% de los hogares tiene por lo menos un animalito, por lo que se espera un gasto de $1,000 millones de dólares ($18,600 millones de pesos) en regalos para ellos.

El sondeo de WorldRemit encontró que el 35% de los consumidores realizará sus compras por internet, el 34% en tiendas departamentales, 31% en tiendas de descuento, y 18% en pequeños negocios.

Día de San Valentín en México

En México, una encuesta de HelloSafe descubrió que el 60% de los mexicanos no piensa celebrar el día de San Valentín y el 40%, sí lo hará.

De los que no celebrarán, el 60% dijo no estar interesado; el 26% contestó que la inflación ha impactado su economía y el 14% señaló que no tiene presupuesto para celebrar.

Sólo 17% de los mexicanos que sí celebran planean algo especial para este 14 de Febrero y 2 de cada 10 prefieren festejar en casa.

En lo que se refiere a presupuesto para celebrar, el 40% dijo que gastará menos de $500 pesos (unos $27 dólares); el 36% declaró que su presupuesto será de $500 a $1,000 pesos ($53.5 dólares); y entre el 10 y 14% gastará entre a $1,000 pesos y $2,000 pesos ($107 dólares), respectivamente.

También te puede interesar:

– Estafas románticas aumentan en San Valentín, advierte la AAARP

– Día de San Valentín: Los platillos más caros para celebrar el amor pueden costar hasta $35,000 dólares

– Sólo 2 de cada 10 estadounidenses tienen un “mejor amigo” en el trabajo