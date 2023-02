Liliana Rodríguez vivió un penoso momento en ‘La Mesa Caliente’: “¿Para qué me ponen esto?”

La venezolana Liliana Rodríguez el pasado lunes se convirtió en la segunda participante eliminada de ‘La Casa de los Famosos‘ durante su tercera temporada, y como suele ser costumbre, la invitaron a hablar de su experiencia en el programa que transmite Telemundo, ‘La Mesa Caliente‘. Sin embargo, los internautas se terminaron pronunciando, debido a que no apoyaron el incómodo momento que le hicieron pasar a la exconcursante.

La actriz poco a poco fue mencionando parte del trato que tuvo con el resto de los famosos que aún integran la casa, así como también explicó que para participar en el reality show de habla hispana más destacado del momento tuvo que tomar terapias para sentirse mentalmente preparada. Si bien la relación con José Luis Rodríguez ‘El Puma’, jamás ha sido buena, en el programa se encargaron de mostrarle un material reciente.

El cantante venezolano fue consultado por la participación de su hija en ‘LCDLF3’ y él prefirió responder de una manera bastante respetuosa. Liliana al inicio del video se quedó sorprendida por los halagos que decía, aunque luego se dio cuenta que se refería a su hermana, Génesis. Por ello, respondió lo siguiente: “¿Para qué me ponen esto si no está hablando de mí?”.

“Lo que le hicieron a Liliana no fue ético, qué clase de personas son ustedes?”, “Se pasaron de crueles con ella, mínimo le deben una disculpa”, “Me pareció un gesto demasiado cruel mostrarle la nota del Puma a Liliana. Verle la cara de emoción al oír las palabras de su padre y después enterarse que no se refería a ella fue muy incómodo”, “Muy bajo lo que le hicieron”, “Les quedó pero muy mal eso que hicieron con ella”, “Qué burla de programa es esto”, “Eso no se hace”, “Qué de mal gusto y producción de basura”, “Solo la rubia ridícula esa le podía preguntar eso a Liliana”, “Le deben una disculpa a Liliana por ese acto tan bajo”, “Por qué le pusieron ese video a Liliana?”, “Me parece de muy mal gusto el video”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

