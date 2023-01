Karol G posa de manera sensual y presume sus voluptuosos pechos con un brasier rosa

La cantante Karol G a mediados del año 2022 anunció que durante este 2023 traería algo completamente nuevo. Por ello, le comentó a su fanaticada que se trataba de un álbum, y es que su más reciente canción fue estrenada el pasado 13 de noviembre cuando salió el video de ‘Cairo’. Sin embargo, el domingo en horas de la noche subió a Instagram una galería de fotos que podrían estar relacionadas con el trabajo que saldrá el próximo 2 de febrero.

‘Mañana será bonito’ es la frase que la colombiana ha estado mencionando en sus redes, lo que podría estar indicando que posiblemente sería el nombre del álbum, al tiempo que sus más recientes fotos en traje de baño dicen: “X si volvemos”, pues sería uno de sus temas musicales.

“Por fiiiiiiiiiiin!!!! POR FINNNNN !!! ✨💖🌴☀️🌸🌊🐈‍⬛🍃🌺🍄🌈 🌸☘️🌞 Hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicadoOooo 🥹🥹🥹 Solo se que para mí y para todos

MAÑANA SERÁ BONITO✨🌈🌸”, fue el mensaje que acompañó el video que recientemente compartió en una de sus redes sociales.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar porque miles de seguidores de la red social de la camarita se han mostrado bastante contentos con el más reciente contenido. Por ello, varios expresaron la emoción que sienten porque falta poco para el gran estreno que será el próximo jueves.

“No puedo esperar por escuchar MAÑANA SERÁ BONITO on repeat”, “Uy, como le queda de chimba ese rosa”, “Nuestro amor ta’ jodido pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos”, “Yo estoy al tanto”, “Hermosa, mañana será bonito”, “Te amo Karol G, tus fotos me dan mil años de vida”, “Qué andas preparando? YA suéltalo”, “El rosa es el mejor color del éxito, vamos con toda”, “Guapa, te mando muchos besos para ti también”, “Epa, pero amiga qué bella”, “Tas muy bien, che”, “Te amo Karol G”, “Mi hija te ama y quiere ir a un concierto tuyo”, “Somos los de siempre”, “No puede ser, qué emoción”, “Por si nos reiniciamos”, “Muero de emoción”, “Siempre brillando, la más hermosa”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

