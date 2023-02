Karol G revela la portada y anuncia la fecha de lanzamiento de su álbum

La cantante colombiana Karol G finalmente reveló la portada de su álbum y la fecha de estreno del mismo. La intérprete lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje para todos sus millones de fanáticos.

“Mañana será bonito” es el nombre del cuarto trabajo de estudio de la cantante nacida en Medellín. Este material discográfico saldrá el 24 de febrero, 10 días después del cumpleaños de la artista y ya sus fanáticos pueden hacer le pre save.

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguante tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, escribió la intérprete para acompañar la portada de su album.

La ‘cara’ de este nuevo material de la colombiana destaca por tener sobre un fondo amarillo cientos de dubujos animados: una sirena, el sol, la luna, un corazón con la bandera de Colombia, animales, flores, muñecas, un ángelito y un diablito, palmeras, piramides y muchos detalles más que describen lo que es Karol G y lo que viene en este tan esperado album musical.

Como era de esperarse sus fanáticos no tardaron en dejar miles y miles de comentarios con sus expectativas sobre este álbum:

“Me encanta!!! Hay tantos mood que representan las canciones del álbum… no puedo esperar a escucharlo”, “vos sos la que sos y no necesitas etiquetas, amo esa vida que construís cada día, DÁNDONOS A TODAS… PODER!!!! sos una cosa de locos pelada”, “Karol G tus padres deben estar súper hiper mega orgullosos de ti sabes te has ganado el cariño y el amor de todos tus seguidores incluyendo a mi hija de 6 años” y “Va a ese mejor álbum Karol te escucho aquí en Suecia” son parte de los mensajes que recibió la colombiana.

