Karol G arrasa en las redes sociales con el adelanto de su canción con Romeo Santos

“X si volvemos” es el nombre de la canción que estrenará la cantante colombiana Karol G y Romeo Santos. La intérprete de ‘Tusa’ publicó en sus redes sociales un adelanto de lo que será el video de este tema, que promete ser un éxito, y encendió las plataformas con miles de comentarios.

La canción tiene ritmo de reggaetón y el video no carece de sensualidad, pues a la cantante se le ve posando ligera de ropa bajo una luz roja. En su cuenta de Instagram Karol G publicó imágenes del audiovisual y ha conseguido casi 3 millones de me gustas y miles de comentarios.

“Yo jamás había tenido un artista que admirara, pero está mujer con su sencillez y carisma con ese amor propio. Mostrándose como es, al natural con sus defectos y virtudes que antes de ser una artista es humana se ha ganado mi admiración y mi cariño y sigue así por qué es lo que tenemos que copiar un amor propio que contagia”, este es uno de los mensajes que le dejaron a la colombiana tras la publicación.

Este es el primer tema que la colombiana estrenaría en el año. En 2022 ella se despidió de los escenarios cuando terminó su gira por Estados Unidos con 33 conciertos totalmente agotados y unas emotivas palabras para sus fanáticos.

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, dijo en ese momento.

