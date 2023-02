Día de San Valentín: Tener una foto de perfil con un gato en una app de citas te hace más atractivo

Previo y durante el Día de San Valentín, los usuarios de los sitios o apps de citas se muestran sumamente activos con el fin de poder hacer match con otra persona y así no pasar solos en el llamado Día de los Enamorados.

Sabemos que mucho de éxito para concretar o no una cita por medio de estas herramientas es la foto de perfil, en donde no solo debes lucir radiante sino que de verdad te muestres tal cual eres para así evitar malas experiencias o sorpresas a la hora de conocer a tu ligue.

Pero un dato curioso ha revelado una encuesta llevada a cabo por World’s Best Cat Litter y OnePoll, en la cual participaron 1,000 adultos que tenían un gato como mascota y otras 1,000 que no poseían un minino, encontrando que el 75% de los participantes consideran que estarían más interesados por alguien que tiene uno de estos animales en casa en comparación con quienes no lo poseen.

Además, también el 72% indicó que el tener un gato como mascota realmente puede hacerte más atractivo.

De igual forma, la mayoría de los encuestados indicó que es mejor revelar en estas apps de citas si tienes alguna mascota. De hecho, 4 de cada 10 usuarios revelaron que han ido a la casa de algunas de sus citas para así poder conocer a sus fieles compañeros.

Más sobre gatos y citas

El 40% de los que participaron en la encuesta dijeron que están dispuestos a salir con alguien a quien no le guste los gatos.

De los entrevistados, los que dijeron tener un minino como mascota, el 41% señaló que no saldrían con alguien al que no le gusta el animal o es alérgico a los mismos.

Para aquellos que no tienen gatos, los principales factores decisivos cuando están buscando una pareja son encontrarse con alguien que no tiene trabajo 40%, si vive a una hora de distancia (38%) y si tiene un perro (34%).

Te puede interesar:

* Día de San Valentín 2023: mensajes “ocultos” que puedes enviar por WhatsApp

* Día de San Valentín 2023: cuánto gastarán los estadounidenses y mexicanos en este día

* 5 consejos para tener una velada de San Valentín muy original