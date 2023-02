Nueva York levanta mandato de mascarilla covid-19 en hospitales y centros de atención médica

Desde el domingo 12 de febrero, es posible que los ciudadanos de la ciudad de Nueva York ya no precisen hacer uso de la mascarilla facial para el covid-19 dentro de hospitales, centro de atención médica y consultorios médicos.

No obstante, las autoridades dijeron que si las personas no se sienten seguras ante este mandato, puede utilizarlo sin problema, hicieron la salvedad de que si alguien no desea usarlo está totalmente permitido.

Los funcionarios de Nueva York sienten que este es el momento de revertir la política de la era de la pandemia.

Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) emitió la decisión que se encuentra en línea con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El pasado 10 de febrero, John Morley, MD y Adam S. Herbst, comisionados adjuntos de NYSDOH, emitieron una misiva dirigida a los directores ejecutivos y administradores que decía lo siguiente:

“Guía del NYSDOH para el uso de Mascarillas y Coberturas Faciales en Instalaciones de Salud.”

“El Departamento de Salud del Estado de Nueva York afirma la importancia de las estrategias de prevención de infecciones no farmacológicas en los entornos de atención médica, como el uso adecuado de mascarillas faciales que se ajusten bien”.

“Todo el personal, independientemente del estado de vacunación contra el covid-19, en un entorno de atención médica (es decir, instalaciones o entidades reguladas por los artículos 28, 36 y 40 de la Ley de salud pública) debe usar una máscara facial adecuada”, según las recomendaciones de los CDC.

De cara al futuro, dependerá de los entornos médicos particulares establecer sus propias reglas sobre las máscaras faciales, informó ABC7 NY.

“Estoy lista para que me quiten las máscaras”, señaló la enfermera Jewel Smith.

No obstante, Smith, quien ha sido enfermera por 24 años, tiene sentimientos encontrados respecto a esto: vivió de primera mano el punto más álgido de los contagios de coronavirus.

“Eso era lo único que teníamos en términos de asegurar nuestra salud, y ahora se ha aliviado un poco, pero no tanto como si no estuviera aquí o nunca regresara”, añadió la enfermera.

Asimismo, un portavoz de NYC Health and Hospitals expresó que continuará con su política de máscaras.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York llama al cambio “mala política que envía un mensaje equivocado”.

Por otro lado, Alicia Lennartz quien fuera paciente en la sala de emergencias el sábado cuando las máscaras para prevenir el contagio de covid-19 eran obligatorias.

“Ya no siento que sea necesario”, manifestó Lennartz.

Esta medida se produce cuando Nueva York ha visto un descenso constante en las tasas de transmisión de la covid-19 en los últimos dos meses.

