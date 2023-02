Shakira aparece en San Valentín triste, trapeando su cocina y cantando ‘Kill Bill’ de SZA

Shakira publicó un video en el Día de San Valentín, donde aparece limpiando su cocina con un trapeador mientras luce muy triste y hace playback del tema ‘Kill Bill’ de SZA. La colombiana se dejó ver completamente vestida de negro y en tacones de aguja, con su cabello suelto y lacio.

Este tema es famosamente conocido por hablar sobre un ex. Varios de los seguidores de Shakira se dieron cuenta de este detalle, el cual sería una indirecta para Gerard Piqué, el hombre con el que estuvo durante 12 años y tuvo 2 hijos. Esta fecha donde se celebra el amor y la amistad llega 10 días después de que la barranquillera cumplió 46 años. Ese mismo día de su cumpleaños también es el de Gerard Piqué, quien arribó a los 36 años.

Tras este pequeño dato curioso, una de las circunstancias del video que más llamó la atención es que la colombiana trapea sobre la alfombra mientras canta.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones”, “Tacones de aguja magnética para dejar la manada frenética”, “Si Shak dice que así es como se trapea una alfombra, así se hace. Te amamos reina” , “Si-gi-lo-sa al trapear con sus tacones de aguja magnética”, “Shakira te adoro, pero la alfombra no se trapea, se aspira… Jajaja”, “Shaki, la alfombra se aspira no se trapea” y “Pero Shaki , como vas a trapear la alfombra” son parte de esos comentarios que le dejaron algunos de sus millones de fanáticos.

El cumpleaños de Shakira

La colombiana el pasado 2 de febrero festejó en compañía de sus seguidores. Algunos de sus fanáticos se concentraron a las afueras de la casa de la artista en Barcelona para celebrar su nacimiento y vida.

Ante este gesto de amor Shakira decidió asomarse en el balcón y desde allí cantó, bailó y disfrutó junto a estas personas que fueron a desearle un feliz cumpleaños.

Ella no pudo resistirse solo a estar en el balcón, así que también bajó, abrió las puertas y salió a abrazar a esas personas que tuvieron un lindo gesto de cariño en ese día tan especial.

Sigue leyendo: Critican a Gerard Piqué por dejar que sus hijos se mojaran afuera de la casa de Shakira (Video)

Shakira y Piqué: el intento de reconciliación de la pareja, antes de la debacle, sale a la luz con más detalles

Revelan el apodo que le habría puesto Shakira a Clara Chía cuando la conoció