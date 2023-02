Shakira y Piqué: el intento de reconciliación de la pareja, antes de la debacle, sale a la luz con más detalles

En marzo del año 2022, Shakira y Gerard Piqué vivieron la crisis más grande luego de 12 años relación y vida de pareja. Esto hizo que el presidente de la “Kings League” dejara el hogar y buscara otro espacio para vivir, lejos de la colombiana y sus hijos.

Ahora, nuevos detalles han salido a la luz en el programa Mamarazzis, sobre un intento de reconciliación fallido. Afirman que para este momento -marzo 2022- la separación entre ellos no era definitiva sino momentánea, tenían planeado volver, pero algo salió mal. Muy mal.

Entonces, como decíamos, un mes después -abril- las cosas aún no estaban del todo terminadas entre ellos, Shakira incluso asistió a uno de los partidos de éste, cuando Piqué aún vestía la camiseta del FC Barcelona, en donde todavía era el defensa central titular del cuadro catalán.

En Mamarazzis cuentan que la relación pasional de Piqué y Shakira no logró superar los problemas, según reportó también la revista People en Español. Piqué regresó entonces a su piso de soltero, en donde ya mantenía su romance, supuestamente, con Clara Chía Martí. Dicho lo expuesto, recordemos entonces parte de la letra de la última canción de la cantante en donde dice: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”. Tal vez, esta parte de la canción sea una clara referencia a estos meses de intento de reconciliación.

En dicho programa también contaron que los papá de Piqué conocieron a Clara, cuando ésta estaba de viaje en compañía de sus hijos. La reunión tuvo lugar en la mansión de sus ex suegros, quienes viven al lado de la cantante. Tal vez por esto Shakira incluyó esta letra en su canción: “Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Y si destacamos esto en particular no es sólo porque menciona a la suegra, sino porque en efecto la cantante decidió contar todo esto en pocas palabras, logrando así facturar con su dolor.

