A Clarissa Molina le exigen respuestas de su relación con Vicente Saavedra: “Tu público merece saber”

Clarissa Molina apareció en su cuenta de Instagram para desearle un feliz día de San Valentín a sus más de 3,4 millones de seguidores. La presentadora, actriz y modelo dominicana se mostró desfilando con un vestido amarillo y botas altas para luego formar un corazón con sus manos.

“Feliz día del amor y la amistad”, fue el sencillo mensaje que la reportera de ‘El Gordo y La Flaca’ escribió para acompañar este video. Sus seguidores no tardaron en reaccionar e hicieron preguntas sobre Vicente Saavedra, el hombre con el que Molina está comprometida y con el que no se le ha visto recientemente.

Muchos han sido los rumores que indican que la dominicana está nuevamente soltera y hasta ahora no ha habido una confirmación oficial por parte de los involucrados. Mientras tanto, los fanáticos siguen preguntando qué sucede y exigiendo explicaciones.

“Tu público mereces saber de tu valentine, ¿ya no están? Eso no importa, todo pasa. No eres la última ni la primera. También te apoyaremos si quieres darte una oportunidad”, fue uno de los comentarios que recibió.

Estos son otros de los mensajes más destacados: “No entiendo por qué a la mayoría de las figuras públicas les encanta exponer su vida amorosa luego terminan y no quieren decirlo. El tiempo lo dijo todo”, “Es mejor estar sola que mal acompañada. Solo Dios sabe”, “Tu belleza cada vez más. Solo quiero lo mejor para ti sin novio o con novio. Para mi eres pura alma buena”, “¿Qué pasó con el futuro esposo? hacen sus relaciones públicas y después no quieren dar detalles de su ruptura” y “Clari, como que ya no hay novio” también le dijeron a la dominicana.

Una de las últimas declaraciones que Clarissa Molina dio al respecto de su relación y la boda es que cambiaran la fecha, pues la ceremonia estaba pautada para los primeros días de enero.

“Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: ‘No tenemos prisa, vamos a mover la fecha”, dijo en ‘El Gordo y La Flaca’ a principios de diciembre de 2022.

Sigue leyendo: Les dicen a ‘El Gordo y La Flaca’ que son “la biblia del chisme” y que aclaren qué pasó con la boda de Clarissa Molina

Clarissa Molina hace una reflexión sobre la vida y aseguran que se ve “triste”

Dicen que Clarissa Molina está facturando como Shakira: siguen los rumores de que está soltera