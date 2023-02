Internautas reavivan los “¿por qué?” de José Mourinho tras conocerse los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité de Árbitros

Han pasado casi 12 años desde que el entonces director técnico del Real Madrid, José Mourinho, pronunció reiteradamente la pregunta “¿por qué?” en alusión a los árbitros, luego de que su equipo perdiera 2-0 contra el FC Barcelona en una semifinal de Champions donde Pepe fue expulsado en una acción con Dani Alves.

Ahora, desde la mañana del miércoles 15 de febrero cuando empezó a correr la noticia que el FC pagó $1,4 millones de dólares al vicepresidente del Comité de Árbitros entre 2016 y 2018, decenas de internautas han reavidado el video de Mourinho y su clásico “¿por qué?”.

“Si digo a UEFA lo que piendo y lo que siento, termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta y espero un día conseguir la respuesta, y es por qué, no sé si es la publicidad de UNICEF, no sé si son muy simpáticos… no entiendo”, fueron algunas de las palabras del entrenador en aquél entonces.

Él ya lo sabía y fue el primero que se atrevió a dar la cara y decirlo públicamente.



DON JOSÉ MOURINHO. 👏pic.twitter.com/roV9Go6ufO — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) February 15, 2023

Tanto medios de comunicación e internautas decidieron colgar el viral video y aunque algunos no indicaron el motivo del “por qué” lo subieron, dejaron todo a imaginación de los usuarios. 👀 Hace poco más de 10 años, José Mourinho ya se preguntaba…. ¿POR QUÉ? pic.twitter.com/F5RuLzMvQs— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 15, 2023 12 años se van a cumplir de esta rueda de prensa y el porqué a todas esas preguntas está saliendo a la luz. José Mourinho siempre un paso adelante, no importa cuando leas esto.



pic.twitter.com/LcePSqgTmG— JM 🇵🇹 (@DonJoseMourinh0) February 15, 2023

Ante las denuncias, el FC Barcelona emitió un comunicado aclarando que en el pasado contrató los servicios de un consultor externo que le proporcionaba informes técnicos sobre arbitraje profesional, a fin de recabar información requerida por el cuerpo técnico del equipo y de la filial.

