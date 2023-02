Esto es lo que Shakira “cantó” en Instagram el 14 de febrero: “Puede que mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente”. El tema de la canción es “Kill Bill”, de Solána Imani Rowe, ​​conocida profesionalmente como SZA. Para muchos la indirecta de la colombiana es una “bola directa” hacía Piqué y Clara Chía. Como consecuencia de ello aseguran que la pareja de tórtolos no lo está pasando nada bien.

Antes de este video Clara y Piqué se dejaron ver muy contentos por las calles de España, pero la nueva “advertencia” de Shakira, con lo que está por venir, podría haberlos desestabilizado. Ahora, salen de casa y en sus rostros risas, carcajadas y sonrisas no habían.

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía indiferentes ante la nueva indirecta que les ha lanzado Shakira en San Valentín https://t.co/ErHaijTpkv pic.twitter.com/4UGY08clRE — CHANCE (@CHANCE_es) February 16, 2023

“Captan muy serios a Gerard Piqué y Clara Chía luego de la “indirecta” de Shakira en redes”, dicen muchos y claro está que a Piqué y a Clara les está costando mucho hacerse de “oídos sordos”, sobre todo porque desde que la relación de éste terminó con Shakira por Clara, la vida de la pareja no ha dejado de ser mediática, comentada y señalada por el mundo entero.

Y ahora el temor podría ser, que si ya Shakira puso a Piqué contra las cuerdas con Bzrp en su “Music Sessions #53”, salpicando así a Chía Martí con su “claramente”, ¿qué entonces le espera a la misma, si la siguiente posible canción de Shakira se va a concentrar única y exclusivamente en ella?

El éxito de Shakira con su “esto es pa´que te mortifiques, mastiques, tragues, tragues, mastiques”, dicen, que llevó a Clara al hospital por ataques de pánico.

Hay quienes dicen que Shakira, entonces, debe parar con este tipo de desahogo musical, mientras que otros afirman que la misma cantante no lo ha pasado nada bien, al ver que su familia y todo lo que conocía como estabilidad amorosa se iba en picada, gracias a la infidelidad de éste, con una mujer que hasta metió en su casa y llegó a compartir con sus hijos Sasha y Milan.

