Se vuelve famosa en TikTok por cocinar recetas que encuentra en lápidas de cementerios

Rosie Grant es una bibliotecaria digital que radica en Washington D.C. y quien se ha vuelto muy famosa en TikTok debido a que en su cuenta muestra peculiares recetas de cocina, algo que le fascina, solo que estas provienen de los cementerios.

Resulta ser que aburrida de permanecer encerrada en casa por la pandemia de Covid, Rosie comenzó a hacer caminatas cerca de su casa y le interesó conocer algunos cementerio en su localidad, descubriendo que en ellos habían lápidas en donde se encontraban escritas verdaderas recetas de cocina.

Esto la llevó a preguntarse si lo de las recetas culinarias en los cementerios eran una cosa única en Washington D.C., así que decidió hacer viajes a diferentes estados, buscando nuevas recetas de ultratumba, mismas que ha compartido en su cuenta de TikTok, en donde ya acumula millones de vistas.

“Puedes caminar en la naturaleza, aprender un poco de historia sobre los diferentes cementerios locales y las personas enterradas allí. Y luego, sí, publicar sobre cocinar estas diferentes recetas ha sido muy divertido”, comentó Grant en entrevista con NPR.

Grant inició con el proyecto cuando estudiaba un posgrado en la Universidad de Maryland, en donde tomó una clase que involucraba la creación de una cuenta de redes sociales. Posteriormente hizo una pasantía en los archivos del Cementerio del Congreso, lo que le obligó a ir a los campos santos con mayor frecuencia.

Así que usó TikTok para publicar los datos de sus recorridos, quedando sorprendida al ver recetas de cocina que ha puesto en marcha y cuyo resultado provocó que su cuenta se hiciera viral. View this post on Instagram A post shared by Good Morning America (@goodmorningamerica)

Los videos de Grant a menudo están inundados de comentarios de seguidores que se inspiraron para hornear recetas que se encuentran en lápidas o pensar en alguna que puedan compartir.

