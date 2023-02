Estrella de Pumas de la UNAM se ve envuelto en un nuevo caso de agresión sexual dentro de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM vuelven a estar envueltos en un complicado tema de agresión sexual en el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el cual se suma al difícil momento que atraviesa el brasileño Dani Alves por presuntamente haber abusado de una joven de 23 años en una discoteca de la ciudad de Barcelona, en España.

El problema se debe a que el futbolista Arturo “El Palermo” Ortiz se enfrenta actualmente a una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que pone en riesgo su carrera y especialmente su permanencia dentro del conjunto universitario.

De acuerdo con la información suministrada por Fox Sports, la denuncia contra Ortiz fue presentada en el “servicio de denuncia anónima de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México“, donde el jugador es acusado de haber cometidos actos de agresión el pasado domingo 8 de febrero; un dato interesante es que el medio especializado pudo recoger la información precisa de lo ocurrido en ese momento.

“La suscrita fue citada en la Carpe Artz por Arturo Ortiz Martínez, ya que al ser una figura pública y ser parte del equipo de fútbol Pumas quería que me obsequiara un autógrafo“, relata la denuncia presentada de forma escrita ante la Fiscalía.

Posterior a eso, en el texto se detalla que la estrella de los Pumas de la UNAM llevó a la víctima a su hogar para mostrarle diversos artículos de su colección personal como camisetas y demás prendas; posterior a eso inició a tocarla para tener relaciones con ella y al negarse empezó a agredirla en la parte alta de la residencia.

“Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón; yo opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacia él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón”, relata la denuncia.

Pumas se pronuncia

Luego de conocerse esta información, el equipo emitió un comunicado en el que informaban que hasta ahora Ortiz no ha recibido ninguna información oficial al respecto, por lo que se mantendrán atentos a cualquier detalle que surga.

“Con motivo de la información publicada este día en distintos medios de comunicación en la que se menciona una denuncia anónima en contra del jugador Arturo Ortiz por un supuesto delito, El Club Universidad Nacional informa que nuestro futbolista no ha sido notificado hasta el momento sobre estos acontecimientos por parte de ninguna autoridad competente”, dice el comunicado.

“Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna”, concluyó Pumas.

