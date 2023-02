Audiencia de ‘LCDLF3’ se pronuncia por los nuevos habitantes: “¿Quiénes son? Esta temporada está muy aburrida”

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos‘ comenzó el pasado 17 de enero, y esta vez sorprendió a la audiencia tras las diversas dinámicas que han estado presentando desde hace un mes. Además, entre la variedad que existe, ingresaron unos participantes a través de un casting que realizaron, es decir, no son reconocidos en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, esta temporada no ha tenido la misma receptividad que las dos anteriores. Por ello, la audiencia se ha estado pronunciando a través de la cuenta de Instagram de Telemundo, y es que cada vez que realizan una publicación que esté relacionada con el tema de ‘LCDLF’, son más las expresiones negativas que las positivas.

Los internautas han estado expresando su descontento con los concursantes que hay, pues para varios de ellos la gran mayoría son “desconocidos”, hecho que no estuvo alejado de los dos nuevos participantes que ingresaron esta semana, y es que se trata de Diego Soldano y Samira Jalil.

Algunos usuarios de la red social de la camarita han escrito en la publicación que extrañan mucho la temporada anterior así como a Laura Bozzo, quien sin duda se convirtió en uno de los personajes más controversiales y ahora es panelista del espacio dominical.

“Pues no sé quiénes sean”, “No conozco a ninguno pero veremos qué sabor le dan a la casa”, “Debieron hacer una encuesta donde el público elegía los nombres de quienes regresaban entre los eliminados, pero no meter gente que uno ni conoce”, “Y quiénes son?”, “En mi vida los había visto. No es la casa de los famosos? Un gentío que hay ahí que ni sabía que existían”, “Y esos quiénes son? La verdad esta temporada está muy aburrida, nada como la segunda”, “Escogen pura gente que nada que ver“, “No me gustó esta temporada, terrible. Que le den el dinero a Osmel y ya, estuvo bien aburrida”, “Más o menos cómo quiénes son ellos?”, “La casa de los desconocidos será”, “Quiénes son? Esta temporada está muy aburrida”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

