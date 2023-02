Fans de LCDLF están divididos en el 24/7: unos dicen estar decepcionados con Dania y otros no

Dania Méndez está empezando a cambiar su estrategia. Parece que la entrada de Samira la ha motivado para movilizar la casa a su favor, y ahora de cada nada se le ve platicando con la española, por justas razones éstas no quieren a Rey Grupero dentro de La Casa de los Famosos, las dos han sufrido encontronazos con el youtuber, sin embargo, ahora que la casa parece haberse calmado y son más los que prefieren ayudar a Rey a cambiar, ellas están claras en su postura de declararle la guerra, porque sencillamente no le creen.

Esta situación ha desconcertado al público, ya que Dania había mostrado mayor disposición a la paz que a la intriga, desde que se uniera a Paty Navidad, pero esto ha cambiado. Aunque Dania no le ha dado la espalda por completo a Paty, ya sentó sus bases asegurando que ella ya no comparte su postura hacía Rey.

Lo que no le está gustando a Dania es que ahora ella, ante muchos, está quedando como una instigadora, postura o imagen que ella decía no tener. Ella dice saber qué se siente que todos te den la espalda, y ahora ella parece disfrutar cuando todos excluyen a Rey Grupero, y muchos ya no están entendiendo entonces su personalidad. A tal grado que ya hay quienes dicen que a ella “por fin se le cayó la careta”.

Los fans ahora parecen estar abandonando a Dania con estas reflexiones: “Pero si dices ser un ser de luz porque sigues con lo mismo tratando de convencer a todos que le dejen de hablar -a Rey Grupero- y lo hagan a un lado, ¿no que vibrando alto era tu lema? Ojalá Paty se dé cuenta de lo que verdaderamente eres”.

Cómo empezó Dania dentro del juego

Dania Méndez hizo click de buenas a primeras con Nicole Chávez y Rey Grupero en La Casa de los Famosos. Con el paso de los días a esta la estrategia de su grupo de amigos no le pareció y decidió unirse a Paty Navidad, con quien dijo sentir mayor afinidad. Los fans aplaudieron su decisión, y es que la transición de Dania fue paulatina, no de la noche a la mañana.

Esta decisión generó que dentro de la casa se ganara dos “enemigos”: Rey y Nicky. La hija de Julio César Chávez cayó nominada y el público la sacó del juego. Rey Grupero se quedó solo dentro de la casa. O esto era lo que pesaba él.

La imagen de Dania se consolidó en el 24/7 y son más los que la apoyan que sus detractores. Todo lo contrario a Rey Grupero, que aparentemente son más los que “le odian” que los que le apoyan.

Rey y Aleida

El caso de Rey es particular, su historia y su entorno es muy diferente al ambiente de La Casa de los Famosos, por esta razón todos sus intentos de generar contenido polémico reciben resistencia por parte de su compañeros que al día de hoy lo prefieren fuera que dentro de la casa. Sin embargo, por x ó y razón éste se mantiene vivo. Rey ya entró al SUM y el público lo salvó, esta semana volvió a caer en la tabla de nominación y Aylín Mujica lo salvó. La casa se sacudió. View this post on Instagram A post shared by lcdlf3 vips (@lcdlf2_vip)

Dania vio con malos ojos la salvación de Rey Grupero, su cuarto a excepción de Paty Navidad, lo quería en el SUM, a la espera de que el público hiciera su parte y lo sacara del juego. Sin embargo, como se dice vulgarmente, “el tiro les salió por la culata”. Aleida Núñez sigue en la tabla de nominados y por votaciones parece ser la más débil del grupo, el público la quiere fuera y lejos de Pepe Gámez.

En el 24/7 el caso tema con Aleida es diferente incluso versus Rey Grupero, ya que aún cuando muchos que no coincidan con él, son más los que piden la salida de la actriz que la del youtuber, ya en la primera tabla de votaciones se veía cómo el público prefería sacar a Núñez que a Rey. View this post on Instagram A post shared by lcdlf3 vips (@lcdlf2_vip)

