Los que nominaron a Aleida Núñez en LCDLF están molestos porque Aylín Mujica no la salvó

Los golpes de pecho del cuarto agua tienen al público de La Casa de los Famosos contrariado y confundido. La mayoría de habitantes de dicho cuarto decidieron nominar a Rey Grupero y Aleida Núñez. La jugada les salió perfecta, ya que metieron a cuatro habitantes del cuarto tierra en la tabla, junto a este par cayeron nominados Madison Anderson y Pepe Gámez. Sólo Rey ya no forma parte de la lista de nominados, gracias a la salvación que le proporcionó Aylín Mujica. ¡La casa estalló con su decisión!

Del cuarto agua sólo Paty Navidad no votó por Rey Grupero, el resto le dio todo lo que tenía porque lo quieren fuera de la competencia, los demás votos, como te contamos arriba, fueron para Aleida. Ella sigue en peligro de eliminación.

El plan del cuarto agua era sencillo: nominaron a los dos amigos más cercanos de Aylín para que ésta con seguridad salvara a Aleida o para que su voto se anulara, por si llegaba a consultar el voto con cualquiera de sus amigos más íntimos. La jugada de la cubana, sin embargo, fue maestra. No les cumplió el capricho, ni las predicciones. ¡Aylín salvó a Rey Grupero!

La decisión de Mujica, como única líder de la casa, crispó los ánimos de todos, quienes además se mostraron decepcionados y temen así la eliminación de Aleida Núñez, a quien defienden porque aseguran que nunca se mete con nadie y porque según ellos no merece salir por ser madre soltera y muchas otras razones que Juan Rivera le recordó a Mujica. Pero, Juan votó por ella.

Ahora bien, las razones que ellos querían que Aylín considerase para salvar a su amiga, fueron las mismas razones que ellos decidieron ignorar cuando la nominaron. Siendo claros, al nominarla se arriesgaban a que cualquier cosa pudiera pasar.

Aylín Mujica no es responsable por la posible eliminación de Aleida, ella no nominó a su amiga. Los responsables son aquellos que decidieron ponerla en la tabla de nominados para empezar, llámense: Raúl García, Dania Méndez, Juan Rivera, Arturo Carmona, José, La Materialista y Paty Navidad.

