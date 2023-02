Un hombre ganó dos premios mayores de la lotería en solo dos meses

Un individuo de Maryland ha obtenido una fortuna considerable por segunda vez en solo dos meses, después de ganar un segundo premio en la lotería. Según un comunicado de prensa de la Lotería de Maryland, el jugador, quien decidió permanecer en el anonimato, se sacó primero un premio de $30,000 dólares en enero.

Ahora, esta semana, reclamó un segundo premio de $50,000 dólares, según dijo la lotería el miércoles.

El residente de Baltimore de 56 años estaba haciendo mandados cuando decidió detenerse en una licorería y comprar algunos boletos de lotería.

Además de ganar $50,000 dólares en el juego llamado Crazy 8s de la Lotería del estado de Maryland, el hombre también ganó premios menores de $20 y $5 dólares en sus otros boletos.

“Estaba mirando el boleto, como, ‘Esto no puede estar bien. Llamé a mi novia para que echara un vistazo. Le dije: ‘Dime que no estoy loca’. Ella solo me miró y dijo: ‘¡Increíble!'”, relató el suertudo jugador, de acuerdo con CNN.

El ganador anónimo, que dijo trabajar para Amazon, le dijo a la Lotería de Maryland que todavía está decidiendo cómo gastará su segundo e inesperado premio.

Dijo que podría planear unas vacaciones en honor al cumpleaños número 60 de su novia y la celebración de los 20 años de noviazgo de la pareja. También está considerando comprar un auto nuevo.

El hombre no es el único ganador de su segundo premio de lotería. Mitt’s Rosedale Liquors, la tienda donde compró el boleto ganador, también recibirá un bono de $500 dólares solo por haber vendido el boleto ganador, según la lotería.

