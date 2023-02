Ataques de caimanes contra personas son “extremadamente raros”, asegura experto en vida silvestre del Zoológico de Miami, Ron Magill

Ante el reciente ataque mortal de un caimán contra una mujer de 85 años en Florida, el experto en vida silvestre del Zoológico de Miami, Ron Magill, aseguró que estos casos son “extremadamente raros”, pero ocurren.

“Normalmente (los caimanes) usarán un método de emboscada en el que se quedan cerca de la orilla y esperan a que algo se acerque lo suficiente para saltar muy rápido, lo que desafortunadamente es lo que sucedió en este caso”, precisó Magill en una entrevista concedida este martes a NBC6.

Las recientes declaraciones ocurren luego de que la Comisión de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC) diera a conocer el lunes que una mujer de 85 años identificada como Gloria Serge, que paseaba a su perro en la comunidad de Spanish Lakes Fairwair, en Florida, fuese atacada por un caimán de 11 pies, el cual provocó su muerte.

Los testigos del ataque aseguraron que el caimán quería atrapar al perro de la mujer, pero ella lo defendió y terminó siendo presa del caimán. El perro logró sobrevivir.

“Estoy seguro de que el caimán perseguía intencionalmente al perro y tal vez en un esfuerzo por salvar a su perro, esto terminó tan trágicamente”, agregó Magill.

“En primer lugar, siempre le digo a la gente que nunca, nunca, camine con su mascota por ningún cuerpo de agua. Estos caimanes no son animales maliciosos, no están mirando a un humano diciendo ‘quiero ir tras este ser humano’, sino que mirarán a las mascotas pequeñas y no podrán descifrar entre ellas y su alimento natural, ya sea un mapache, una zarigüeya, un pato o lo que sea”, precisó el especialista.

Asimismo, advirtió que si un caimán logra atrapara a la mascota de alguien, no es recomendable entrar al agua para perseguirlo.

Tras los hechos, varios policías tuvieron que ayudar a dominar al caimán y sacarlo del agua debido a su gran tamaño, debido a varios videos colgados en redes sociales.

Florida es el epicentro de los ataques mortales de caimanes, autoridades señalan que desde 1948 hasta 2021, se registraron 442 incidentes de mordeduras no provocadas en Florida, que han dejado saldo de 26 muertes.

A pesar de que los caimanes están prácticamente en los 67 condados de Floridas, son una especie en peligro de extinción y están protegidos.

También te puede interesar:

• Video: Caimán salta del agua y muerde el nuevo dron de un hombre de Florida

• Cocodrilo devora a un perro labrador que daba un paseo matutino con su familia en Australia

• Hombre es atacado por un caimán en un estanque de Florida mientras se lavaba las manos; lo reportan con lesiones graves