Carolina Sandoval llora, dice que eso pasa “detrás de las redes” y recibe duras críticas

Carolina Sandoval decidió mostrar a través de sus redes sociales lo que ocurre detrás de las pantallas, cuando las cámaras no están grabando. La influencer venezolana y presentadora de televisión mostró un momento de llanto y angustia para dejarle claro varias cosas a sus seguidores.

“Esto también es verdad… y nos pasa a muchos de los que estamos en redes, pero no muchos lo contamos. La vida tiene sus matices, sus subidas y bajadas y es normal. No crean todo lo que ven, solo es parte de lo decidimos contarles y eso no nos hace menos sinceros o auténticos, todo lo contrario. Llorar es más que terapéutico, es lo que es y punto”, fue el mensaje que expresó la venezolana, también conocida como ‘La venenosa’.

Los comentarios que recibió tras está muestra de lo que pasa detrás de las redes fueron variados. Algunos demostraron su apoyo a Sandoval, mientras que otros la criticaron duramente.

“Te abrazo mi Caro, me identifico contigo hermosa, te respeto y te admiro”, “Eso lo viví hasta que conocí a Dios y me entregue a él completamente”, “Un día a la vez caro. No permitas que un mal día te haga sentir que tienes una mala vida. Ya pasará. Abrazo fuerte” y “Seamos empáticos. Nadie sabe las batallas que cada uno estamos librando. Si lo que van a decir no suma, es mejor guardar silencio. Un abrazo desde el alma para ti” son parte de los mensajes de apoyo que recibió.

Por otro lado, están las personas que criticaron su decisión de mostrar esta parte de su vida.

“Pasa el tiempo y yo me sigo preguntando, cómo es que alguien que se siente mal, que verdaderamente se siente mal, tiene cabeza para grabarse llorando o algo así…”, “Pienso esto es falta de respeto , para las personas en verdad pasan por eso. Lo que haces por tener seguidores triste”, “Cuando yo de verdad me siento así no quiero ni siquiera que me suene el bendito telf y tú tienes la delicadeza, la coordinación y la premeditación de grabarte? No, que va” y “Es drama, nadie que en realidad se sienta mal emocionalmente, va a grabarse para publicarlo. Por favor y no es que no se tenga empatía, es lo que se proyecta” fueron parte de esos otros mensajes que recibió Carolina Sandoval tras su confesión ante sus más de 2,9 millones de seguidores.

